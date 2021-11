Les fans sont déconcertés après l’arrêt de la performance de Lil Uzi Vert à Day N Vegas

La performance de Day N Vegas de Lil Uzi Vert a été soudainement arrêtée pour une raison quelconque, alors que s’est-il passé?

Les fans se sont rendus sur Twitter pour discuter de l’apparition du rappeur le dimanche 14 novembre à Las Vegas.

Que s’est-il passé au concert ?

Lil Uzi Vert s’est produit au 2021 Day N Vegas Festival le week-end dernier, mais de nombreux fans ont été déconcertés par sa courte apparition.

Selon des fans sur Twitter, le rappeur serait arrivé avec 30 minutes de retard pour son set à l’édition de cette année. Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Cet homme, Lil Uzi Vert, avait plus de 30 minutes de retard sur son set, s’arrêtait pour exiger que la foule soit plus excitée, puis s’est mis en colère et a jeté le micro dans la foule quand ils l’ont coupé !

Selon une vidéo d’un journaliste, Lil Uzi Vert aurait déclaré : « N’arrêtez pas ma rage », mais sa performance a été interrompue et il a jeté le microphone dans le public et a quitté la scène.

Tel que rapporté par AceShowBiz, certains fans se sont demandé si les organisateurs du festival avaient écourté la performance de Lil Uzi Vert à la suite de la récente tragédie d’Astroworld.

Une autre vidéo montre le rappeur quittant la scène

Une autre vidéo diffusée sur Twitter montre que Lil Uzi Vert a l’air choqué et déconcerté après que sa performance ait été interrompue.

Le rappeur peut être vu en train de dire quelque chose à la foule, cependant, il semble que son audio ait été coupé à ce moment-là.

Il a ensuite marché et quitté la scène, tandis que les fans continuaient de crier car ils étaient également confus.

Lil Uzi Vert ou Day N Vegas n’ont fait aucune déclaration au moment de la rédaction.

Les gens pensent que Lil Uzi Vert a coupé son micro à @daynvegas2021 pour contrôler la rage. Bien qu’il soit arrivé en retard sur son plateau, une voix informatisée a demandé aux participants de se retirer pour laisser de la place au premier rang peu de temps après avoir quitté la scène.pic.twitter.com/YLsM2XJaeL – Drame pour les filles (@dramaforthegirl) 15 novembre 2021

Twitter réagit

Il est sûr de dire qu’il y a beaucoup de fans déçus par la courte performance du rappeur et certains se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réflexions.

« C’était à 100% parce qu’il était en retard sur son plateau, j’étais à son dernier concert à Londres et ils l’ont fait aussi », a déclaré une personne sur Twitter.

Quelqu’un d’autre a dit : « Je suis ennuyé. [Because] Je suis sorti ce soir à Day N Vegas pour voir Lil Uzi et il est sorti avec 35 minutes de retard et a joué comme… 2 chansons 1/2 avant de devoir quitter la scène.

Pointant du doigt la sortie de Lil Uzi Vert, un autre a ajouté: « La marche était tout. »

