« Les fans sont déçus comme nous »

14/10/2021 à 19:09 CEST

Rodrigo Tarin, le défenseur central de Leganés, s’est exprimé jeudi sur le début de saison de son équipe, qui est en bas de tableau, et a déclaré que les supporters, comme l’effectif, « ils sont déçus ».

« Comme nous sommes, ce n’est pas une situation agréable. Je les comprends car depuis l’année de la relégation, ils ont beaucoup souffert, cela fait longtemps qu’il semble que les bons moments soient venus », a-t-il déclaré dans une interview diffusée. par le club.

« Je veux vous dire que nous n’avons qu’une seule option, continuer et travailler sans arrêt jusqu’à ce que les choses changent. et revenons à profiter et à vivre les bons moments des dernières années. Pour cela il faut être ensemble, aller tous ensemble. Il y a des situations dans lesquelles il faut avoir un peu plus de patience, celle-ci en fait partie. Nous devons nous lancer et tous ramer dans la même direction », a-t-il déclaré.

Maintenant, ils font face à une semaine très importante: « Il y a trois matchs dans une très courte période. Si les choses se passent bien, la situation change beaucoup car dans le tableau il y a peu de différence de points. Mais il faut être patient, savoir à quelle heure de l’année que nous sommes Ceci est décidé en mai, juin. «

Le premier de ces matchs sera contre Valladolid à domicile : « Butarque n’échoue jamais. Et maintenant que les stades peuvent à nouveau être remplis et que nous pouvons à nouveau jouer avec notre public, je pense que la capacité de l’équipe va se multiplier. ».

« Jouer devant nos fans, avec leur soutien, a toujours été l’une de nos forces. Et cela nous donne confiance pour aller de l’avant. Nous sommes confiants dans la victoire, nous travaillons en pensant uniquement à ce scénario. Dans l’attente de son arrivée, de se retrouver avec les supporters et le stade au complet », a-t-il déclaré.

Cette nomination intervient après une défaite dans le derby face à Fuenlabrada : « Nous sommes très blessés. Plus comme ça, à la dernière minute et devant nos fans qui pouvaient venir nous voir. levez-vous. , regardez vers l’avant. La meilleure chose que nous puissions faire pour changer ce sentiment, cette dynamique, est de gagner dimanche. »