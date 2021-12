Les fans sont furieux que STALKER 2 ajoute des NFT

STALKER 2: Heart of Chernobyl a annoncé son propre métaverse avec des jetons non fongibles (NFT), et à la surprise de personne, les fans en sont furieux.

Plus tard ce mois-ci, n’importe qui peut s’inscrire à des « objets disponibles » qui commenceront à exister en janvier 2022, et parmi les prix, il y aura une chance pour quelqu’un de devenir le « premier métahumain » qui deviendra un jeu personnage non jouable. Ce qui est une façon élégante de dire qu’ils vont scanner votre visage et le coller sur un commerçant. Ce n’est pas aussi cool qu’on le croit.

GSC Game World n’est pas le premier studio à tenter d’intégrer les technologies blockchain dans ses jeux, mais c’est le dernier à faire face à un retour de bâton important de sa communauté concernant l’ajout de NFT. Les fans de Dead By Daylight ont traîné Behaviour Interactive dans la boue pour avoir fait quelque chose de similaire, et Ubisoft a reçu une attention extrêmement négative pour sa mise en œuvre similaire dans Ghost Recon: Breakpoint.

Le PDG de GSC Game World, Evgeniy Grygorovych, a tenté de surmonter la tempête un peu à l’avance en donnant l’impression que l’entreprise redonne à sa communauté.

« Compte tenu des tendances mondiales du jeu, nous pouvons faire plus que simplement offrir une expérience de jeu immersive », a déclaré Grygorovych dans un communiqué de presse. « Nos joueurs peuvent obtenir une présence plus profonde dans le jeu, et nous leur donnerons cette opportunité en présentant le premier jeu AAA avec une méta-expérience unique. »

Naturellement, les gens n’adhèrent pas au contrôle des dommages. Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des opposants les plus virulents. En tant que personne qui attendait avec impatience STALKER 2: Heart of Chernobyl, je suis là pour tous ceux qui sont catastrophiquement déçus.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.