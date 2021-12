Les fans sont mécontents de l’annonce NFT d’Ubisoft

Ubisoft a annoncé mardi sa saveur unique de NFT, qui plaît terriblement aux fans ! Comme dans, des milliers et des milliers d’aversions sur YouTube.

Non pas que la réception négative devrait surprendre quiconque suit l’industrie du jeu vidéo ces derniers temps. En octobre, le développeur Behaviour Interactive a été mutilé par les fans de Dead By Daylight pour une pratique similaire. J’aime imaginer qu’Ubisoft a regardé tout ce gâchis et s’est dit : « Ouais, nous pouvons surpasser cela sans transpirer », et bon sang, on dirait bien qu’ils l’ont fait ! Tout le monde a adoré attaquer Ghost Recon: Breakdown pour commencer, donc au moins l’entreprise est cohérente.

À ce stade, Ubisoft est sans aucun doute heureux que YouTube ait supprimé le bouton « Je n’aime pas » sur les vidéos. Sinon, sa vidéo d’annonce NFT pittoresque serait une pluie d’aversions !

Heureusement, une extension chrome astucieuse appelée Return YouTube Dislike fait exactement ce que son nom l’indique ! Regardons à nouveau cette vidéo d’annonce, alors, d’accord ?

Dieu merci, les gens ne sont certainement pas du tout satisfaits d’Ubisoft Quartz. Il dépassera probablement les 10 000 aversions au moment où vous lisez ceci aussi, sûrement.

Le plaisir ne s’arrête pas là non plus, pas du tout. Les réseaux sociaux regorgent de personnes furieuses contre Ubisoft Quartz. Vraiment, c’est incroyable à quel point il est facile d’enflammer n’importe quel morceau de bonne volonté avec une petite annonce. Certaines des meilleures réactions sont ci-dessous pour votre plus grand plaisir.

Eh bien, au moins Ubisoft a-t-il l’attention de tout le monde ?



Qu’apportent les NFT aux jeux vidéo ?



Stephen A. Smith Les mèmes sont toujours en or.



Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.