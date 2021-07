Les fans sont obsédés par la nouvelle série Netflix qui ressemble à “La Couronne et Gossip Girl ont eu un bébé”

Young Royals est sorti sur Netflix le jeudi 1er juillet et suit le prince Wilhelm à son arrivée dans un pensionnat prestigieux, où il commence à imaginer un avenir sans obligations royales … jusqu’à ce qu’il devienne le prochain sur le trône. Il est confronté à de grandes décisions à prendre, notamment entre l’amour et le devoir. La saison se déroule sur six épisodes, ce qui est évidemment suffisant pour que les fans commencent à être obsédés par Wilhelm et les autres. Découvrez ce qu’un fan avait à dire sur Twitter :