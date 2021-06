Il arrive un moment dans la vie de chaque éditeur de Fandom où vous voyez un reportage geek et vous vous dites : « Wow, le fandom est TROP puissant. »

Il arrive également un moment dans la vie de chaque éditeur de Fandom où vous vous rendez compte que certaines personnes n’étaient peut-être pas en vie lorsque la sortie en salles de Super Mario Bros. Parc jurassique.

Oui.

Cette:

J’ai affronté ça :

En tant qu’enfant joueur des années 90, cependant, j’étais en fait enthousiasmé par l’idée que les jeux vidéo soient sur grand écran, mais même moi, je pouvais dire que quelque chose clochait, euh, à propos de cette version un peu granuleuse (?!) de Super Mario Frères

Même mon John Leguizamo est un béguin pour une fille mignonne qui ne pourrait pas sauver ce film.

En 1993, il y avait pas mal d’aventures de Mario à tirer (les dinosaures sont clairement à cause de Super Mario World), donc ce n’est pas comme un de ces cas où il n’y a pas beaucoup de contenu pour le jeu vidéo, donc vous devez trouver votre propre histoire.

Même si c’était le cas, je ne sais pas comment « un gars qui peut s’habiller comme une grenouille pour nager plus vite » et « cet endroit s’appelle Chocolate Island » mène à ce champignon post-apocalyptique soutenu par The Power by Snap !

Maintenant, près de 30 ans plus tard (oui, 30 ANS en 2023), il s’avère que nous aurions pu avoir ENCORE PLUS DE KING KOOPA PRENDRE UN BAIN DE BOUE !

Laisse-moi être vrai avec toi. Je ne m’attendais PAS à voir cet article d’Eurogamer aujourd’hui, mais il s’avère que le film Super Mario Bros. est le champignon qui continue de croître.

Les fans du légendaire film Super Mario Bros. ont restauré une version plus adulte du film, avec 20 minutes de scènes supprimées. Les images coupées ont été retrouvées en 2019 via une vieille cassette VHS, mais étaient de mauvaise qualité. Depuis, un groupe a travaillé à la restauration de la version perdue depuis longtemps, qui est désormais disponible en intégralité via Internet Archive. Comme officiellement publié, Super Mario Bros. était de 104 minutes. Cette nouvelle version – surnommée Morton Jankel Cut en l’honneur de son équipe de réalisateurs mari et femme – dure 125 minutes, la plupart des scènes étant prolongées.

Plus de version adulte ?

Trouvé en 2019 ?

DISPONIBLE POUR VOIR EN ENTIER ?!

via GIPHY

Fandom. Est. Trop. Puissant.

Tu vois, je pensais avoir tout découvert avec ce petit film qui ne pouvait pas. C’est déjà assez effrayant que ce genre de désastre glorieux d’un film de Super Mario Bros. existe même, mais les histoires sur la production en coulisses sont tellement dingues qu’elles justifient presque son propre film ! Des acteurs ivres sur le plateau juste pour passer à travers la production, aux histoires d’horreur sur les réalisateurs, tout dans ce film est maudit.

Il suffit de regarder ces citations d’acteurs qui faisaient partie du film :

« La pire chose que j’aie jamais faite ? Super Mario Brothers. C’était un putain de cauchemar. Toute l’expérience a été un cauchemar. L’équipe était dirigée par un mari et sa femme, dont l’arrogance avait été prise pour du talent. Après tant de semaines, leur propre agent leur a dit de quitter le plateau ! Putain de cauchemar. – Entretien de Bob Hoskins via The Guardian. “C’était un cauchemar, très honnêtement, ce film. C’était une équipe de direction composée d’un mari et d’une femme qui étaient tous les deux des maniaques du contrôle et ne parlaient pas avant de prendre des décisions. Quoi qu’il en soit, j’étais censé y aller pendant cinq semaines, et j’y suis resté 17. C’était tellement hors budget. Mais j’ai acheté quelques bâtiments là-bas à Wilmington, en Caroline du Nord, et j’ai commencé à peindre. J’en ai fait un studio d’art. – Entretien de Dennis Hopper via AV Club.

Vous pouvez en fait obtenir une ventilation complète via cette vidéo Gaming Historian. Ce n’est pas du tout ce que je m’attendais à apprendre d’un film basé sur un endroit appelé The Mushroom Kingdom… ou peut-être que ça l’est, je ne sais pas.

Alors oui, tout cela était beaucoup de contexte de film Super Mario Bros. pour me durer toute une vie, mais il s’avère qu’il y a encore plus à dire! Selon les archives de films de Super Mario Bros, car oui, il existe en fait une archive de films de Super Mario Bros., une coupe étendue du film a été trouvée via une vieille cassette VHS le 15 mai 2019, qui contenait des scènes qui n’étaient pas ‘t dans la sortie en salles.

La bande était de très mauvaise qualité (un peu comme le film, har har), mais grâce au réalisateur/monteur/artiste Garrett Gilchrist, les images ont été restaurées.

Faites confiance au champignon. @smbfilm Super Mario Bros: The Morton Jankel Cut (VHS Extended Rough Cut 1.0) Film 1993https://t.co/nCIDh8h4LA pic.twitter.com/OFjNGU5OTj – Garrett Gilchrist (@TygerbugGarrett) 1er juin 2021

Vous pouvez maintenant regarder la coupe prolongée ENTIÈRE grâce aux efforts de Gilchrist, et si vous aimez les commentaires du réalisateur, vous pouvez regarder cette vidéo où Gilchrist explique ce qui a été fait avec les nouvelles scènes.

Maintenant, ces scènes ont été incluses dans une version entièrement regardable du film.

Honnêtement? C’est assez fascinant et louable, la quantité d’efforts qui ont été déployés pour restaurer ces images perdues. Cela ajoute-t-il plus de contexte au film ? Euh, ça ajoute… quelque chose au film, je suppose ? Il y a plus de tension entre nos frères plombiers et le groupe de plombiers rival, plus de séquences de la scène de la boîte de nuit, quelques blagues politiques et plus de morts spongieuses et gluantes.

Vraiment, c’est la façon définitive de regarder le film Super Mario Bros. Quel temps pour être en vie mes amis.

(Image : Photos Buena Vista)

