Les fans soutiennent étonnamment les fiançailles de Kourtney Kardashian avec Travis Barker

L’engagement récent de Kourtney Kardashian et Travis Barker est facilement l’une des meilleures histoires de la culture pop de 2021, tout comme Bennifer 2.0. La rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky et la rédactrice en chef Madeline Osburn discutent de la romance très médiatisée du couple ci-dessous.

Emily Jashinsky : Je suis en fait surpris de voir à quel point les fans semblent soutenir la relation, ce qui m’a toujours paru étrange mais pas d’une manière attachante. Mais peut-être que je suis un cynique et peut-être que je n’ai jamais perdu espoir en Scott Disick. Comment gérez-vous la grande nouvelle, Madeline ?

Madeline Osburn: Je pense que ça va aller mais merci d’avoir demandé. Scott Disick d’un autre côté, je ne suis pas si sûr. En fin de compte, c’est de sa faute s’il a supposé que Kourtney serait toujours célibataire et qu’il pourrait s’installer avec elle chaque fois qu’il aurait fini de sortir avec des jeunes de 19 et 20 ans. C’est écrasant pour ceux d’entre nous qui avaient encore une lueur d’espoir qu’il finirait par épouser la mère de ses enfants, mais encore une fois, c’est de sa faute.

Quant à la relation de Kourtney et Travis, deux choses ressortent. La première est que je trouve attachant qu’il ne s’agisse pas d’un coup de foudre motivé par la seule passion, même si cela apparaît certainement de cette façon par leur PDA implacable. Travis est le voisin de Kourtney à Calabasas depuis des années. Il a été un ami proche de Kourtney et des Kardashian, et a même fait plusieurs apparitions dans « L’Incroyable Famille Kardashian ». Quelque chose à propos de la construction de leur relation à partir d’une véritable amitié rend tous les baisers ouverts en Italie un peu plus réels et pas seulement pour les paparazzi.

Deuxièmement, les fans sont favorables car contrairement à d’autres célébrités qui se tournent vers les maris comme s’ils changent de chaussures (c’est-à-dire Kim et Khloé), Kourtney n’a jamais vraiment été fiancée ou mariée auparavant ! Donc, pour que ce soit son premier mariage à l’âge de 42 ans, cela ajoute à l’affection, et les fans sont vraiment heureux pour elle.

EJ : Je trouve la plupart de ce que vous venez de dire très ennuyeux, mais vous m’avez au moins convaincu d’être ambivalent à ce sujet.

Je ne doute pas que Kourtney ait fait de son mieux avec Scott, mais j’avais toujours gardé espoir car cela exigerait qu’il soit a) en meilleure santé et b) le conduirait à un mariage avec la mère de ses enfants. Je suis également en partie intrigué par le nombre de fans qui semblent soutenir Kourtney, étant donné sa réputation de Kardashian la moins agréable. Lorsque Kim a animé « Saturday Night Live » il y a quelques semaines, ils ont fait un sketch rare et incroyable parodiant cela.

La raison pour laquelle j’ai toujours aimé Kourtney est que sa nonchalance, qui est certes un peu feinte, contrastait si bien avec la soif inextinguible de gloire et de pouvoir du reste de sa famille. C’est peut-être une prise plus populaire que je ne le pensais ?

MO : Elle a traversé ses phases d’être au-dessus de la soif par rapport au reste de sa famille. Son détachement est peut-être une combinaison de personnalité, d’être la plus âgée et d’avoir et d’élever des enfants avant l’apogée de sa renommée. Cela s’est certainement joué dans plusieurs intrigues de «KUWTK» au fil des ans et était censé être l’une des raisons pour lesquelles la série s’est terminée parce qu’elle détestait le tournage et en faire partie.

Et pourtant, elle ne pourrait toujours pas survivre ou être ce qu’elle est sans cela, n’est-ce pas ? Donc je pense que c’est fortement feint. Et si vous avez besoin de plus de preuves, ils ont mis fin à « KUWTK » après qu’elle a menacé de démissionner, ils ont ensuite signé pour un nouveau spectacle Hulu, et il y avait des caméras lors du dîner de célébration après les fiançailles dimanche soir. Une grande partie de sa relation avec Travis est presque garantie de faire partie de la nouvelle émission, y compris la proposition. Cette famille sait donner aux gens ce qu’ils veulent.

Emily Jashinsky est rédactrice en chef de la culture au Federalist. Madeline Osburn est rédactrice en chef de The Federalist et productrice de Federalist Radio Hour.