Note de l’éditeur : Cette histoire contient des mentions d’agression sexuelle. Veuillez procéder avec prudence.

Kyle Beach, le 11e choix au total au repêchage de la LNH en 2008, s’est présenté comme John Doe 1 dans l’affaire d’agression sexuelle des Blackhawks de Chicago.

Mercredi, dans une entrevue poignante avec Rick Westhead de TSN, Beach s’est officiellement présenté comme le premier survivant de Brad Aldrich, ancien entraîneur vidéo des Blackhawks lors de la course à la Coupe Stanley 2010 de l’équipe. Beach a déclaré qu’Aldrich l’avait agressé sexuellement en mai 2010, puis avait été menacé de garder le silence à ce sujet par peur de représailles.

Mardi, le cabinet d’avocats Jenner & Block a publié un rapport de 107 pages après avoir mené une enquête indépendante sur les deux poursuites engagées à Chicago plus tôt ce printemps. Après que les conclusions aient été rendues publiques, le directeur général Stan Bowman – qui était le directeur général de l’équipe en 2010 – s’est retiré de l’organisation.

Vous pouvez regarder l’interview de 25 minutes de Beach avec Westhead ci-dessous. Déclenchez des avertissements sur la vidéo pour des discussions sur les agressions sexuelles.

Kyle Beach, John Doe dans l’enquête sur les Blackhawks, parle à @rwesthead de la façon dont son expérience dans la LNH « a changé pour toujours », de sa réaction aux conclusions et du soutien aux autres victimes d’agression sexuelle.

Les conclusions de l’enquête auront probablement encore des retombées, le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, et l’entraîneur-chef des Panthers de la Floride, Joel Quenneville, devant rencontrer le commissaire Gary Bettman pour discuter de leurs rôles au sein de l’équipe 2010 des Blackhawks.

Mercredi, peu de temps après la publication de l’interview de Beach, les Blackhawks ont publié leur propre déclaration.

Il n’y a eu aucun mot, cependant, sur ce que sont les «changements et améliorations» au sein de l’organisation de Chicago.

Après que Beach se soit présenté sur TSN avec une interview incroyablement courageuse, le monde du hockey s’est rallié au joueur pour son courage et sa conviction de dire sa vérité en public.

Kyle Beach fait preuve de plus de courage et de bravoure en ce moment que l’ensemble de l’alignement et de la direction des Blackhawks de 2010 n’auraient jamais pu en avoir

– M. Booth (@MrBooth07) 27 octobre 2021