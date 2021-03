L’appeler comme elle le voit. Rachel Lindsay a parlé de Bachelier comportement des fans autour Matt James‘saison et a averti que la fin de la franchise pourrait être imminente si quelque chose ne change pas.

«C’est sauvage là-bas, vous tous. Bachelor Nation, vous allez tous être la raison pour laquelle cette émission n’existe plus parce que vous êtes tellement toxique », a déclaré l’ancienne Bachelorette, 35 ans, lors de l’épisode du vendredi 19 mars de son podcast« Higher Learning » avec Van Lathan. «Vous allez être la fin de la série et la raison pour laquelle elle est supprimée.»

Lindsay a ensuite exhorté les fans à autoriser James, 29 ans, et son ex Rachael Kirkconnell l’espace pour traiter le passé controversé du graphiste à ses propres conditions. «Vous êtes méchant, vous êtes vil, vous harcelez Matt pour une décision qu’il a prise», nota-t-elle. «Il soutient la fille, il lui permet de le faire par elle-même. Allons-nous en. »

Le Bachelor de la saison 25 a rompu avec son dernier récipiendaire de la rose après que des allégations de racisme aient fait surface. Kirkconnell, 24 ans, a déjà assisté à une fête sur le thème de l’avant-guerre dans une plantation et a «aimé» des photos mettant en vedette le drapeau confédéré, dont elle s’est excusée.

Le natif de Géorgie a défendu James au milieu du harcèlement en ligne après avoir confirmé sa séparation le lundi 15 mars. Après la rose finale spécial. «Je suis surpris par ce que j’ai vu ce soir. Si vous pensez qu’attaquer une personne qui me tient à cœur avec des insultes racistes est ce que je voudrais, vous ne l’avez jamais écouté », a-t-elle écrit via son histoire Instagram le mercredi 17 mars. dit à et à propos de Matt sont répugnants. Je respecte les décisions que Matt a dû prendre au cours de cette expérience. Si vous dirigez la haine contre lui, veuillez arrêter. Reconnaissez l’humanité de quelqu’un et pensez à l’impact de vos paroles. »

Lindsay a fait face à une réaction similaire sur les médias sociaux après son entretien de février avec Chris Harrison, ce qui a incité l’hôte à se retirer de la franchise après avoir parlé de Kirkconnell. La co-animatrice du podcast «Bachelor Happy Hour» a temporairement désactivé son compte Instagram en raison du harcèlement.

ABC a annoncé plus tôt ce mois-ci que Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe accueillera la saison 17 de La bachelorette et Michelle Young sera le chef de file après Katie Thurston. Cependant, Lindsay ne pense pas que la franchise va dans la bonne direction.

«Tout à coup, vous voulez dire:« Devinez quoi? Twist surprise! Nous avons deux Bachelorettes! Allez, vous tous », expliqua-t-elle. «J’aime beaucoup Michelle, mais c’est le problème avec la franchise. La réponse ne nous donne pas une bachelorette noire. … «Oh, nous avons une Bachelorette blanche, maintenant nous allons vous donner une Bachelorette Noire. Nous avons un hôte blanc qui vient remplacer Chris, nous allons vous en donner un noir aussi. Je ne suis pas pour ça. Pas pour ça. Cela ne résoudra pas les problèmes. »

Quant à ce qu’elle ressentait Après la rose finale s’est avéré après Emmanuel Acho a remplacé Harrison, 49 ans, Lindsay pensait que les questions posées étaient «pas pour» les téléspectateurs noirs. «Ils sont pour les Blancs. Il s’agit de les mettre à l’aise », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de poser, peut-être une question réfléchie et perspicace, mais pas une question où ça va vraiment frapper comme ça. »

