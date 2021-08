Les fans vaccinés profitent de Belfast et se reposent dans la zone d’animation

in

11/08/2021 à 16h14 CEST

Les 1200 adeptes de Villarreal CF vivent un Aperçu de la finale de la Super Coupe à Belfast très différent de ce à quoi ils auraient pu s’attendre s’il y avait eu une certaine normalité, car si le la moitié d’entre eux attendent isolés dans une ‘fan zone’, le reste, ceux qui sont vaccinés, ils peuvent profiter de la ville en visitant et interagir avec les partisans du rival.

Si lors de la finale de la Ligue Europa, disputée en mai dernier dans la ville polonaise de Gdansk, les supporters pourraient avoir une certaine liberté d’être dans la ville, cette fois Seuls les supporters qui ont un calendrier de vaccination complet peuvent être à Belfast.Le reste font partie de ce qu’on appelle “voyage bulle” et, après avoir atterri à Belfast, ils ont été déplacés à la zone d’animation dans le Stade des Croisés FC Seaview, lorsque l’organisation a prévu un grande fête avec concerts, écrans géants avec des vidéos des matchs de Villarreal, terrains de football gonflables et services de restauration, en attendant d’être transféré au stade à 18h30. de Windsor Park pour profiter de la finale. Tous les fans de l’équipe espagnole rentreront chez eux après le match, ainsi que l’équipe première et les membres déplacés du club.