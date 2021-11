Les fans veulent que Drake et Kanye abandonnent « Calabasas est le nouvel Abu Dhabi »

Drake et Kanye ont enfin écrasé leur bœuf de toujours.

Ye est allé sur Instagram mardi 16 novembre pour publier une photo de lui avec Drake et J Prince, confirmant que le couple traîne à nouveau.

Il a ensuite partagé une vidéo sur son histoire de lui-même et de Drake en train de s’embrasser, confirmant que leur querelle est bel et bien du passé.

Maintenant, les fans sur Twitter supplient Drake et Kanye de laisser tomber leur musique inédite Calabasas est le nouvel Abu Dhabi.

Attends, ils ont une chanson ensemble ?

Drake et Kanye ont une chanson inédite

En 2016, lorsque Drake et Kanye étaient amis, un panneau d’affichage vert est apparu à Los Angeles avec les mots : « Calabasas est le nouvel Abu Dhabi.

Au bas du panneau d’affichage se trouvaient les logos des maisons de disques de Drake et Kanye, GOOD Music et OVO Sound.

Les fans ont supposé que cela signifiait que le couple sortait de la musique ensemble, que ce soit une chanson ou un album, et était très excité. Cependant, rien n’a jamais été publié.

Ensuite, la paire est entrée dans une querelle publique, et rien de plus n’a été dit de Calabasas est le nouvel Abu Dhabi.

Les fans veulent qu’ils le lâchent maintenant

Maintenant que Drake et Kanye sont de retour en bons termes, les fans les supplient de sortir leur musique.

Une personne a tweeté : « Si vous lâchez sérieusement Calabasas, c’est le nouveau Abu Dhabi @Drake @kanyewest. »

« Kanye a partagé Instagram Story avec Drake il y a quelques minutes. Maintenant, nous attendons Calabasas Is The New Abu Dhabi », a déclaré un autre.

Une troisième personne a écrit : « Dieu merci, ce bœuf Ye-Drake est écrasé, la merde vieillissait. Nous avons besoin que Calabasas soit le nouvel Abu Dhabi.

« Est-ce que Drake & Kanye vont enfin laisser tomber le Calabasas est le nouvel album d’Abu Dhabi? » ajouté un autre.

Ils jouent ensemble le mois prochain

J Prince a confirmé que Drake se produirait avec Kanye au concert gratuit de Larry Hoover.

L’événement caritatif a lieu en décembre et vise à libérer le gangster Larry Hoover, condamné pour meurtre dans les années 1970.

Pendant des années, Kanye a fait pression pour sa libération, beaucoup pensant qu’il a purgé sa peine pour le crime.

Kanye a invité Drake à jouer avec lui sur Instagram la semaine dernière, mais Champagne Papi n’a pas répondu.

Maintenant, le couple s’est réuni et J Prince a écrit à côté d’une photo de Drake et Kanye sur Instagram : « Quelle belle nuit j’ai eue hier soir au Canada. Passons à l’histoire le 9 décembre, concert gratuit de Larry Hoover.

Drake ne s’est pas prononcé, mais les fans prennent cela comme une confirmation qu’ils se produiront ensemble le mois prochain et espèrent qu’ils chanteront Calabasas est le nouvel Abu Dhabi lors du concert.

