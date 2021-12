Les fans veulent que l’entraîneur tardif soit sur la couverture de ‘Madden NFL 23’

John Madden est décédé mardi matin à l’âge de 85 ans. Il a eu un impact dans la NFL en tant qu’entraîneur diffuseur et personnalité du jeu vidéo avec la franchise Madden NFL d’EA Sports. En raison de l’impact de Madden sur le jeu, les fans veulent qu’il revienne sur la couverture de Madden NFL 23.

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous présentons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leurs familles », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « Nous le connaissons tous comme l’entraîneur du Temple de la renommée des Oakland Raiders et diffuseur qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué. Personne n’aimait le football plus que Coach. Il était football. Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. »

Madden était sur la couverture lorsque le jeu a été lancé pour la première fois en 1988. Il est resté sur la couverture dans les années 1990, mais Garrison Hearst a rejoint Madden sur la couverture de Madden NFL 99, faisant d’Eddie George le premier joueur à apparaître sur la couverture sans Madden. dans la version 2001. Voici un aperçu des fans qui demandent à Madden de redevenir une star de la couverture.

Demande d’EA Sports

John Madden devrait faire la couverture de Madden 23. Faites en sorte que cela se produise, @EAMaddenNFL. – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 29 décembre 2021

Un autre fan a répondu : « Si EA ne le met pas en couverture comme un honneur, c’est fini pour l’ère Madden NFL. Mettez Coach en couverture l’année prochaine, EA Sports !! »

précédentsuivant

Pas besoins de mots

Cela ne devrait même pas être dit, absolument @EaMaddenNFL devrait faire de John Madden la couverture de Madden 23. – ZirkClaus ❄️ (@Zirksee) 29 décembre 2021

Un autre fan a écrit: « Ce qui est triste, c’est qu’ils ne le feront probablement pas. Bc s’il y a une franchise de jeux qui n’écoute pas ses utilisateurs, c’est Madden. »

précédentsuivant

Ancienne pétition

Ceci est ma pétition officielle pour mettre John Madden sur la couverture de Madden 23 au lieu d’un joueur. – Justin Bauerle (@justinbauerle) 29 décembre 2021

Un autre fan demande : « Et exigez un meilleur produit ! Nous avons eu des exercices d’entraînement, une émission de radio, des équipes créées, des équipes de la Ligue européenne, une bonne bande-son du début à la fin… [EA Sports]. »

précédentsuivant

Belle apparence

Plus qu’un jeu. ️ pic.twitter.com/vtn6HlMj1p – NFL (@NFL) 29 décembre 2021

Et un fan a écrit: « Je ne peux pas dire que je fais confiance à EA Sports pour faire les bonnes choses compte tenu de leurs antécédents, mais s’il y a un geste si raisonnable qu’il est évident que c’est du bon sens, ce serait de mettre John Madden sur le Madden 23 couverture. »

précédent