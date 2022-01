« Les fans vieillissent avec vous »

Graeme Bord de Le blues moody parlé franchement à uDiscover Music fin 2017 des défis de jouer dans un groupe de rock’n’roll dans la seconde moitié des années 70, et de leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Il prendrait sa retraite du service actif, et décédé en novembre 2021 à l’âge de 80 ans.

« Quand Graeme m’a dit qu’il prenait sa retraite, je savais que sans lui, ça ne pouvait plus être le Moody Blues », a déclaré le leader Justin Hayward en apprenant la mort d’Edge. « Et c’est ce qui s’est passé. C’est vrai qu’il a gardé le groupe ensemble pendant toutes ces années, parce qu’il aimait ça.

Dans première partie de notre interview, le batteur a évoqué le 50e anniversaire de l’album classique Days Of Future Passed des Moodies et la tournée américaine au cours de laquelle ils ont joué l’intégralité du LP. Dans ce deuxième volet, il s’interroge sur la longévité du groupe qu’il a co-fondé en 1964.

« C’est de la persévérance sanglante, c’est comme ça que je l’appelle », a déclaré le musicien toujours jovial. « Nous nous sommes frayés un chemin jusqu’au sommet en ayant tout le monde avant nous ! Nous n’avons jamais eu aucune idée [how long we would last], bien sûr, lorsque nous avons commencé, nous ne pouvions faire confiance à personne de plus de 30 ans.

« Ce que personne n’a envisagé à l’époque, c’est que vos fans vieillissent avec vous, alors vous continuez et nous aimons tous jouer en direct. J’ai 76 ans maintenant et je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer, mais je veux continuer. Cela vous garde jeune.

« Tous les gens que je connaissais lorsque j’ai dépassé la cinquantaine pour la première fois, lorsque vous parlez à des personnes qui prennent leur retraite ou à la retraite, ils ont tous dit:« N’arrêtez pas trop tôt. » » Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faisait lorsqu’il n’était pas sur la route, Graeme a répondu : « Rien ne peut remplacer cela, mais je voyage, je mange, j’aime les bons vins. » Il ajoute en riant : « Du vin et de la chanson, j’ai encore… »

Réflexion sur la reconnaissance des Moody Blues par le Rock and Roll Hall of Fame, où ils ont été intronisés lors de la cérémonie d’avril 2018, il a déclaré : « Il était temps. C’est satisfaisant pour nous de voir que nous sommes là-haut. Il y a peut-être 20 ans, nous étions à Washington DC, et John [Lodge] allait jouer au golf avec l’un des hommes des services secrets de la Maison Blanche. C’était à un moment où le groupe avait été à nouveau ignoré pour l’induction.

« Tout le monde doit être vérifié, ils l’ont vérifié et le gars des services secrets a dit ‘Une chose que nous pouvons dire en toute sécurité, c’est que si le Rock and Roll Hall of Fame brûle, ce seront vos fans qui en seront responsables.' »

Écoutez le meilleur du Moody Blues sur Apple Music et Spotify.

Quand on a demandé au batteur s’il pouvait croire qu’à l’heure où je parlais, cela faisait 50 ans depuis la sortie de Days Of Future Passed, il a conclu à sa manière de bonne humeur : « Je sais, je n’y crois pas. Ensuite, j’essaie de me lever de ma chaise et j’y crois.

Achetez ou diffusez l’édition de luxe 2CD/DVD du 50e anniversaire de Days Of Future Passed.