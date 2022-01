Les fantômes de 2015 apparaissent à Carletto

01/03/2022 à 00:54 CET

Carlo Ancelotti a vécu à Getafe un déjà-vu de ce qui lui est arrivé à la tête du Real Madrid lors de sa précédente étape avec l’équipe blanche. L’Italien semblait avoir tout sous contrôle lors de la saison 2014/15 grâce à un énorme avantage en championnat qu’il a fini par gaspiller. en faveur d’un Barcelone vainqueur de la Ligue et de la Ligue des Champions. Cette situation a conduit à son renvoi en tant qu’entraîneur du Real Madrid, malgré ses 22 victoires consécutives la même saison.

L’équipe de Madrid a perdu 1-0 contre Getafe, mettant en évidence un grave problème contre les équipes qui ferment et jouent contre des blocs bas. L’ensemble de Valdebebas s’est écrasé contre un mur et Ancelotti n’a pas hésité à faire craquer ses élèves qu’il a accusés d' »être en vacances » lors de la rencontre. Pourquoi cette agressivité de Carletto ? L’expérience a appris à l’Italien à savoir distinguer entre une défaite mineure et une défaite fondamentale. En 2015, comme nous l’avons dit, une énorme séquence a été coupée en perdant 2-1 contre Valence. Cette fois, c’était contre Getafe.

L’équipe de la saison 2014/15 a complètement chuté physiquement avec des résultats inappropriés au deuxième tour de la Ligue. Une défaite 4-0 contre l’Atlético, une autre contre le Barça 2-1 au Camp Nou, une autre à San Mamés 1-0 contre l’Athletic ont fait perdre aux Blancs un premier tour en 2014 où ils ont ajouté 13 victoires consécutives en Ligue. Presque comme maintenant.

Ancelotti ne veut pas que ces vieux fantômes lui apparaissent dans une Ligue qui a dominé à ce jour d’une main de fer, menant à la fois l’Atlético et Barcelone de plus de 10 points. Les prochaines semaines seront décisives pour déterminer s’il s’agit d’un mauvais résultat temporaire ou s’il faut appliquer le mot crise. Le Real Madrid joue le premier titre en seulement 10 jours contre un Barcelone qui ne tombe pas amoureux de son jeu, mais qui obtient des résultats et des triomphes, ayant déjà placé un point derrière les positions de la Ligue des champions.

Que le Real Madrid remporte la Ligue continue d’être à un quota ridicule de [1.07], mais méfiez-vous. Un gros rhume de Benzema, une blessure de Vinicius ou une boiterie d’Alaba peuvent faire tomber la forteresse construite par Ancelotti comme un château de cartes. L’être humain est le seul animal qui trébuche deux fois sur la même pierre.