Les “ fantômes ” qui contribuent à lutter contre le changement climatique ⋆ .

Ángel avec des bidons de gaz réfrigérants sur le site de son entreprise

Partout dans le monde, il y a des équipes de personnes qui travaillent pour traquer et détruire les sources cachées de gaz à effet de serre – les empêchant de nuire à la planète. Certains des gaz, qui sont utilisés dans la réfrigération, ont plusieurs fois le potentiel de réchauffement planétaire du dioxyde de carbone.

À la périphérie de la ville de Guatemala, Ángel Toledo dirige une entreprise d’élimination des déchets traitant du métal, du plastique et du verre.

Au cours des trois dernières années, ils ont également commencé à traiter les gaz réfrigérants – qui contribuent au changement climatique. Il siphonne les gaz des appareils ménagers tels que les réfrigérateurs dans des machines de récupération de réfrigérant.

Ils sont ensuite transférés dans un énorme réservoir qui sera détruit une fois qu’il est plein.

C’est une mesure tangible de ce qu’Ángel a aidé à sauver.

«Je me sens épanoui», dit-il. «Je travaille dans cette usine depuis 16 ans avec du plastique, du verre et d’autres déchets, mais je travaille sur les réfrigérants depuis trois ans.

«Je sens que c’est comme un rêve, aider l’environnement. Éviter que ces gaz n’atteignent l’atmosphère. C’est une extase de pouvoir aider la planète à travers ce travail. C’est très important pour moi.

Mais tout le monde ne se débarrasse pas des bidons de réfrigérant ou des réfrigérateurs de la bonne manière.

Les travailleurs s’assurent que les gaz utilisés dans les anciens appareils sont éliminés en toute sécurité

«Malheureusement, vous voyez que l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de devoir changer la pratique courante. Vous voyez les cylindres dans la rue », explique-t-il.

«Ils évacuent les gaz lorsqu’ils traitent de l’équipement ou des bouteilles et qu’ils se dirigent vers l’atmosphère.»

Ángel fait partie d’une chaîne de personnes travaillant pour arrêter ces gaz causant des dommages à la planète. Les équipes de Tradewater, une entreprise financée par la compensation climatique, travaillent dans le monde entier à négocier avec les gouvernements, les entreprises privées et les particuliers pour trouver des moyens de trouver, sécuriser et détruire les gaz en toute sécurité.

L’histoire continue

Une fois qu’ils ont obtenu un accord du propriétaire et des autorités locales, ils les emmènent dans un endroit où ils peuvent être éliminés en toute sécurité.

Ces équipes sont appelées en plaisantant des «chasseurs de fantômes», en raison de la façon dont leurs homologues cinématographiques ont rassemblé des fantômes gênants et les ont stockés ensemble dans de grandes «unités de confinement». Ils traquent, piègent et détruisent obstinément les gaz indésirables avant qu’ils ne puissent s’échapper et causer des ravages climatiques.

Ils sont aussi parfois appelés «chasseurs de froid».

Presque tous les réfrigérateurs et les unités de climatisation utilisent un gaz pour transférer le froid ou la chaleur à l’intérieur de l’unité. Ce gaz est un excellent isolant – pratique dans un réfrigérateur mais pas dans l’atmosphère.

Un travailleur de l’usine d’Ángel extrait des gaz réfrigérants d’un vieil appareil

Au cours du siècle dernier, les gaz les plus couramment utilisés étaient les CFC (chlorofluorocarbures) et HCFC (hydrochlorofluorocarbures). Mais quand on a découvert qu’ils causaient un trou dans la couche d’ozone dans les années 1980, ils ont été interdits en vertu du Protocole de Montréal.

Certains d’entre eux étaient également de puissants gaz à effet de serre: l’un, appelé R12 – un CFC – avait un potentiel de réchauffement planétaire près de 10 000 fois supérieur à celui du CO2. Une seule cartouche de 30 lb de ce gaz contenait l’équivalent de 131 tonnes de CO2 en termes de potentiel de réchauffement planétaire.

C’est l’équivalent d’une voiture britannique moyenne parcourant un peu plus d’un million de kilomètres.

Les HFC (hydrofluorocarbures) ont été introduits en remplacement et ont aidé à sauver la couche d’ozone. Mais certains des premiers HFC étaient, comme les gaz nocifs pour la couche d’ozone interdits en vertu du Protocole de Montréal, de puissants gaz à effet de serre.

Les gaz réfrigérants légaux actuels sont meilleurs, mais ont toujours un potentiel de réchauffement planétaire bien plus élevé que le dioxyde de carbone.

Les scientifiques estiment qu’en éliminant les HFC, le réchauffement climatique pourrait être réduit d’environ un demi-degré Celsius.

Parc d’élimination des déchets au Guatemala

Tradewater recherche des réservoirs de gaz, des réfrigérateurs intacts ou des refroidisseurs industriels souvent stockés dans d’anciens entrepôts et sites d’élimination des déchets. Parfois, cependant, l’équipe arrive trop tard, ne trouvant que des réservoirs perforés, des tuyaux corrodés et des gaz libérés depuis longtemps.

Maria Gutiérrez, directrice des programmes internationaux de Tradewater, déclare: «Ces gaz sont partout – dans les équipements de réfrigération en service ou non, mais aussi dans d’énormes stocks de matériaux inutilisés qui ont été achetés et jamais utilisés, ou confisqués lorsqu’ils sont importés illégalement dans un pays il y a de nombreuses années.

Ces produits chimiques existent dans une zone grise légale, de sorte que les stocks sont souvent cachés car les propriétaires peuvent espérer les vendre à l’avenir. Parfois, la valeur de ferraille de la cartouche à elle seule signifie que le gaz est évacué et le métal vendu.

Des gaz de réchauffement de la planète se trouvent également dans certains réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs au Royaume-Uni – qui doivent être éliminés de manière responsable. C’est une autre raison pour laquelle le basculement des mouches peut être si nocif.

Tradewater affirme que ses récupérations mondiales de gaz ont déjà empêché l’équivalent de 4 à 5 millions de tonnes de CO2 d’atteindre l’atmosphère, mais le travail se poursuit.

Mme Gutiérrez déclare: «Nous ne faisons qu’effleurer la surface. Il y a tellement plus là-bas.

Les Chill Hunters sont présentés dans 39 façons de sauver la planète sur BBC Sounds et sur BBC Radio 4 à 13h45 BST pour les deux prochaines semaines.