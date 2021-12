Les fascistes se lèvent au nom de la défense de la démocratie – ils doivent être appelés et arrêtés

Le New York Times de mardi a publié un article qui a beaucoup retenu l’attention : « Avant le Sommet sur la démocratie de Biden, la Chine dit : nous sommes aussi une démocratie ».

L’article rapporte que le Conseil d’État chinois a publié un document de position cette semaine. Intitulé « La Chine : une démocratie qui fonctionne », l’article déclare qu’« il n’y a pas de modèle fixe de démocratie, il se manifeste sous de nombreuses formes », et poursuit en affirmant que le modèle chinois est supérieur au « modèle occidental », car il est plus efficace, favorise la solidarité et n’est pas « un ornement à utiliser pour la décoration ».

Le Times note à juste titre que cet argument est avancé par un État communiste à parti unique hautement répressif cherchant à marquer des points dans une rivalité géopolitique avec les États-Unis. citant un professeur de droit de la NYU sur la façon dont les actions chinoises correspondent à la définition du « totalitarisme ».

La plupart des lecteurs de l’article se concentreront à juste titre sur les hypocrisies manifestes de l’élite du pouvoir chinois et de ses partisans intellectuels qui justifient de terribles violations des droits de l’homme.

Mais cet appel rhétorique des autoritaires aux valeurs de la « démocratie » n’a rien de nouveau. Il a des antécédents dans la rhétorique officielle du fascisme italien, du nazisme allemand et du communisme russe, qui prétendaient tous représenter une « forme supérieure » de « démocratie populaire » ou de « démocratie prolétarienne » ou de « démocratie populaire ». Plus récemment, Hugo Chavez s’est présenté comme un partisan d’une « démocratie protagoniste » anti-impérialiste et Viktor Orban, le Premier ministre du régime de plus en plus autoritaire de la Hongrie, a déclaré en 2014 que la Hongrie était une « démocratie illibérale », pointant du doigt Singapour, la Chine, l’Inde, la Turquie et la Russie comme modèles. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, que Vladimir Poutine a longtemps vanté son régime comme une forme de « démocratie souveraine » qui plaçait les traditions nationales au-dessus des engagements mondiaux et considérait les « droits de l’homme » comme une abstraction « occidentale ».

Ces revendications méritent d’être fortement critiquées et combattues, au nom d’une démocratie solidement pluraliste et libérale centrée sur une société civile libre et le droit de contester les partis au pouvoir lors d’élections démocratiques libres et équitables et de transferts de pouvoir pacifiques.

Dans le même temps, ces affirmations révèlent quelque chose que les politologues observent depuis longtemps : la « démocratie » est un concept complexe et « essentiellement contesté », que les antilibéraux ont souvent revendiqué la « démocratie » comme la leur, et qui conteste les connexions. entre le libéralisme et la démocratie ont été au cœur de la politique moderne.

Mais nous n’avons pas besoin de regarder le totalitarisme du milieu du 20e siècle, ou les autoritaires antilibéraux actuels en Chine, en Russie ou en Hongrie, pour voir des versions de cette contestation. Car cela se déroule sous nos yeux aux États-Unis, sous la forme d’un parti républicain qui attaque délibérément les normes fondamentales et les institutions de la démocratie libérale et le fait au nom de . . . démocratie elle-même.

Le fait que de nombreux dirigeants républicains importants, de Tucker Carlson à Mike Pence, aient fait des pèlerinages à Budapest pour communier avec Viktor Orban a été largement rapporté comme une preuve de l’autoritarisme du parti. Mais il est moins fréquemment observé que les efforts républicains pour « orbanifier » la politique américaine s’inspirent non seulement des tactiques juridiques d’Orban, mais de ses tactiques rhétoriques. Comme Orban, Trump se pose en tribun du peuple qui méprise les libéraux. Comme il l’a déclaré dans une récente diatribe : « Ils veulent vous faire taire, ils veulent faire taire votre voix. Rappelez-vous, je ne suis pas celui qui essaie de saper la démocratie américaine. Je suis celui qui essaie de le sauver, s’il te plaît, souviens-toi de ça.

Bien entendu, Trump et ses partisans n’entendent pas par « démocratie » une démocratie libérale. Ils signifient la souveraineté populaire des « vrais Américains ». Ils n’entendent pas par ce suffrage universel des adultes, ils veulent dire des restrictions de vote conçues pour limiter la participation des personnes « indésirables » et « non-américaines ». Ils n’entendent pas par là un système basé sur un débat solide et une concurrence libre et loyale entre les partis. Ils désignent un système qui s’oppose aux « fausses nouvelles » et à la « science libérale », qui privilégie leurs propres médias et leurs propres universitaires et leur propre avantage partisan, et considère toute alternative comme « l’ennemi du peuple ».

Trump ne dit pas « arrêtez la démocratie ». Il dit « arrête le vol ». Depuis 2016, Trump et son parti se sont fièrement ralliés sous la bannière de « l’intégrité électorale » et derrière la fausse affirmation selon laquelle « le parti démocrate » et « les illégaux », « les criminels » et même « les morts » attaquent » l’intégrité électorale » et en diminuant la voix des vrais Américains.

C’est peut-être des conneries. Mais ce sont des conneries très puissantes pour des millions d’Américains. Et trop de défenseurs de la démocratie libérale – et du Parti démocrate, qui seul soutient la démocratie libérale – n’ont pas réussi à prendre la pleine mesure de sa puissance.

Fin octobre, le Washington Post a publié un article de Phillip Bump : « Les Américains qui voient la démocratie le plus en danger ? Républicains. Cela a suscité une réelle inquiétude parmi les démocrates préoccupés par le fait que trop d’Américains ne se soucient pas assez de la démocratie et de sa vulnérabilité. Mais le problème est que trop d’Américains se soucient de la démocratie – une sorte de démocratie antilibérale, autoritaire, xénophobe, raciste et à tendance fasciste. Ces Américains croient sincèrement et souvent avec fanatisme que « le peuple » – leur peuple – a été détrôné par des élites libérales-marxistes infâmes comme le Dr Anthony Fauci, Bernie Sanders, Hillary Clinton, Stacey Abrams et les rédacteurs du New York Times, et qu’ils doivent reprendre leur pouvoir au nom de la grandeur américaine. Ces gens s’inquiètent de la vulnérabilité de la démocratie – pour des gens comme nous, qui soutiennent la démocratie libérale !

Dire que ce que défend le Parti républicain est « antidémocratique » et autoritaire est en un sens à la fois vrai et nécessaire. Car leur « démocratie » est un projet d’exclure les électeurs et de faire taire les voix insuffisamment « patriotiques » et de purger les institutions publiques des professionnels et de diaboliser la pratique de l’opposition politique et d’imposer le pouvoir d’une minorité. C’est une conception très perverse de la « démocratie » qui va à l’encontre des libertés civiles et politiques que pratiquement tous les Américains tiennent pour acquises.

Mais il faut aussi compter avec le fait que des millions de personnes souscrivent à cette conception autoritaire de la démocratie, et que pour bien des millions d’autres démocratie est un terme vague, une « ornementation » qui a peu de sens pour eux.

Il serait absurde d’imaginer que la défense de la démocratie libérale en ce moment doit se concentrer sur l’analyse minutieuse des différentes conceptions de la démocratie pour le grand public. Mais il est tout aussi absurde d’imaginer que de simples accusations d’hostilité à la démocratie suffiront à expliquer à tous ceux qui pourraient être persuadés qu’il faut empêcher les républicains de détourner le système politique en rendant plus difficile le vote, en plaçant l’administration électorale et le vote compter entre des mains partisanes et exploiter les complexités du Collège électoral pour assurer une victoire républicaine à l’élection présidentielle de 2024.

Et donc une partie de la défense publique de la démocratie libérale doit impliquer des efforts pour expliquer clairement pourquoi les efforts républicains sont si dangereux : pourquoi l’acrimonie et la violence ne sont bonnes pour presque personne en dehors d’un groupe relativement restreint de fanatiques ; pourquoi il est impossible pour un individu, un groupe ou un parti politique d’avoir le monopole de la vérité, et la simple présomption de droiture inhérente serait considérée comme une arrogance absurde dans la plupart des contextes normaux ; pourquoi la domination de la minorité est intrinsèquement instable ; et pourquoi les types de gouvernance efficace sur lesquels nous comptons tous nécessitent un débat sérieux et non une politique de dénonciation cynique.

En bref, nous devons être plus clairs sur ce que signifie vraiment avoir la souveraineté populaire dans une société pluraliste, ce que signifie avoir des élections libres et équitables et pourquoi la démocratie libérale vaut la peine d’être défendue.

Une telle clarté ne peut être qu’un élément d’une campagne beaucoup plus large pour défendre la démocratie libérale et vaincre le parti républicain. Mais à la marge, ce genre de clarté peut aider à dynamiser l’activisme et à persuader certains électeurs swing qui compteront en 2022 et 2024 que la défense de la démocratie libérale est un impératif urgent.

