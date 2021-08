Les faucons font Bring gold : 207 millions en cinq ans

Apportez est fait d’or. Les Hawks s’en sont occupés au début du libre arbitre, une ouverture de marché toujours endiablée. dans lequel il y a eu différents mouvements et il a été utilisé pour signer une prolongation maximale dans laquelle cinq ans sont ajoutés au contrat Trae, qui se termine en 2022, l’année au cours de laquelle il aurait une option de joueur qui est automatiquement annulée pour donner validité à la nouvelle extension. Young a connu une saison fulgurante au cours de laquelle il a mené son équipe à la finale de la Conférence de l’Est, ce qu’ils ont fait pour la deuxième fois depuis l’échange de St. Louis contre Atlanta en 1968. Le meneur a en moyenne plus de 25 points et 9 passes décisives par match, et bien que le All Star ait été perdu en raison de la mauvaise dérive de son équipe (14-20 en mars), il a géré la situation et a récolté en moyenne 28,8 points en séries éliminatoires.

La prolongation du contrat de recrue peut être maximale ou super maximale. Pour le second cas, les joueurs doivent remplir une série de conditions, comme être MVP, Defender of the Year, ou entrer dans l’un des Best Quintets de la saison. Trae ne les remplit pas encore, mais il pourra le faire l’année prochaine, nous parlons donc d’un contrat qualifié à un joueur désigné. Luka Doncic, son partenaire et rival de génération, répond déjà à ces variables et pourrait bénéficier de cette prolongation. Pour que l’extension prenne effet, le meneur des Hawks doit entrer dans l’un des meilleurs quintettes l’année prochaine (ou être MVP ou Defender of the Year, en gros), Avant que votre salaire de recrue n’expire et que le nouveau commence. Sinon, je continuerais à facturer moins d’argent et il devrait signer un nouveau contrat, donc quelque chose de plus que l’honneur sera joué l’année prochaine.

La règle, appelée la règle Derrick Rose, a été créée précisément pour que les jeunes talentueux restent dans leurs équipes à domicile, favorisant ainsi une compétitivité que la NBA, avec Adam Silver à la barre, a toujours essayé de promouvoir. Les Hawks, en cas de pouvoir rendre effective la prolongation qualifiée, conserveraient ainsi l’un des joueurs les plus talentueux de la compétition nord-américaine et l’une des jeunes stars qui est appelée à dominer la meilleure ligue du monde dans l’immédiat. , aux côtés de Luka Doncic susmentionné, dont l’avenir ultime avec les Mavericks il devrait être clarifié dans les prochains mois.

Gilegous-Alexander, l’avenir de l’OKC

Dans le Thunder, il y a également eu un mouvement similaire. La franchise Oklahoma, avec Sam Presti à la tête des cabinets d’avocats, a rendu efficace l’extension de recrue de Shai Gilgeous-Alexander. Dans ce cas, il n’est pas un joueur désigné.Même si le salaire est tout aussi stratosphérique : 172 millions en cinq saisons. L’attaquant polyvalent a atteint les sommets de sa carrière lors de la dernière saison (23,7 points, 4,7 rebonds et 5,9 passes décisives par nuit) et est la tête visible d’un projet plein de jeunes, préparés sur le long terme. et qu’il rassemble des séries de repêchages (peut-être trop) et envisage avec optimisme les prochaines années, au cours desquelles ils devront avancer… avec Gilgeous-Alexander comme leader, bien sûr. C’est ainsi que les choses sont.