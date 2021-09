Les faucons, les ours et les géants doivent commencer à prendre cela au sérieux

in

Les Giants ont besoin d’avoir un cœur à cœur avec eux-mêmes.

Ils ont une idée de l’équipe qu’ils veulent être, mais ont horriblement exécuté cette vision. Ils ne peuvent pas bloquer une âme en attaque, la défense doit porter trop de charge et Daniel Jones ne peut tout simplement pas arrêter de retourner le ballon.

Sur le papier, être une équipe capable d’intimider les équipes à l’avant et de contrôler le ballon avec un porteur de ballon dynamique est un rêve de fièvre du football aussi vieux que le sport lui-même. Pour être clair, la superstar du porteur de ballon Saquon Barkley ne mérite pas trop de blâme pour ce qui s’est passé dans les Giants 27-13 aux mains des Broncos pour ouvrir la saison. Barkley revient toujours d’une opération du LCA et a admis qu’il avait besoin de temps pour se débarrasser de la rouille et se remettre en forme.

Le vrai problème est que le premier match de 2021 ressemblait aux 16 matchs auxquels les Giants ont joué en 2020. Jones continue de tâtonner à un rythme historique, accumulant 30 échappés en seulement trois ans. Jones a mené la ligue dans les échappés en 2019 et 2020 et ne semble pas avoir une prise ferme sur ce problème.

La ligne offensive ne fait qu’exacerber les problèmes d’échappé de Jones. Andrew Thomas n’a en rien ressemblé au tacle offensif qu’il a été repêché, Nate Solder n’est dans l’équipe que parce qu’il était trop cher pour ne pas l’être, et le reste de la ligne offensive est fragile depuis un certain temps maintenant.

Ce n’est pas dû au manque d’essais sur le front office des Giants, ils ont dépensé les ressources, ils ont juste respiré à plusieurs reprises ce qui était censé être des investissements judicieux. Cela laisse les Giants dans un trou dans lequel il sera difficile de naviguer une fois la saison terminée.

À moins que Jones ne devienne un quart-arrière qui valait non seulement le sixième choix au total du repêchage 2019, mais un qui vaut la peine de commencer, alors les Giants n’ont vraiment aucun espoir d’aller nulle part. Cela laisse les Giants dans une situation précaire alors qu’ils tentent de naviguer dans l’avenir immédiat et de revenir en séries éliminatoires.

Financièrement et organisationnellement, les Giants se sont mis dans une situation où l’avenir immédiat est d’une grande importance. Ce ne sont pas les Jets rivaux de crosstown qui travaillent avec une longue laisse alors qu’ils essaient de créer un semblant d’équipe de football de qualité. C’est la troisième année de Jones en tant que quart-arrière. Quatrième année de Dave Gettleman en tant que directeur général. Joe Judge a encore le temps de redresser le navire en tant qu’entraîneur-chef, mais à un moment donné, ils doivent commencer à avoir l’air différent et à performer différemment.

Selon Spotrac, les Giants ont 219,6 millions de dollars alloués aux contrats des joueurs pour l’intersaison 2022. Seules trois équipes (Saints, Packers, Cowboys) ont plus d’argent prévu dans les livres l’année prochaine. Tous ces contrats ne peuvent pas être transférés facilement sans subir de pénalités de plafond qui rendront difficile la constitution du reste de l’équipe. Les Giants sont structurés pour être une équipe gagnant-maintenant sans le talent d’une équipe gagnant-maintenant.

La semaine 1 est trop tôt pour envisager complètement l’intersaison, d’autant plus que cette équipe a des poches de talent. Le secondaire devrait être l’une des meilleures unités de la ligue à l’avenir et ils ont des noms familiers en matière de talent.

Cependant, ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes quant à l’avenir immédiat de cette équipe et à la manière de structurer cette liste pour un meilleur succès dans les années à venir.

Et peut-être arrêter de laisser Jason Garrett appeler des pièces. Cela n’a pas semblé fonctionner depuis près d’une décennie.