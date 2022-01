Les fausses bagues du championnat Milwaukee Bucks valent une petite fortune saisies par le gouvernement fédéral

Un tas de bagues de titre contrefaites des Milwaukee Bucks ont été saisis par les autorités fédérales … qui disent que si le faux bling les avait dépassés, cela aurait pu coûter une petite fortune aux résidents américains.

Selon les douanes et la protection des frontières des États-Unis, au cours des derniers mois, 56 expéditions de 1 382 bagues et trophées de championnats de sport falsifiés ont été interceptées par des agents à Cincinnati.

Les autorités disent qu’en plus des souvenirs de fraude Bucks, il y avait aussi des bagues avec Dodgers, Red Sox, Univ. des images du Kentucky et NASCAR sur eux.

Les autorités affirment que les envois comprenaient également de faux trophées Lombardi et plus encore … et ajoutent que tout cela aurait valu environ 1 million de dollars s’il s’agissait du vrai matériel de l’affaire.

« L’argent tiré de la vente de fausses marchandises telles que des bagues de championnat est utilisé pour nuire à l’économie des États-Unis et financer des entreprises criminelles », a déclaré le directeur du port de Cincinnati. Richard Gillespie a déclaré mardi dans un communiqué.

« Je suis fier des agents de Cincinnati, ils travaillent dur pour protéger nos entreprises nationales et arrêter les envois illégaux. »

Bien sûr, c’est loin d’être la première fois que le gouvernement fédéral empêche les articles de sport contrefaits de se faufiler aux États-Unis … cela se produit chaque année, y compris en 2019, lorsque les autorités disent avoir saisi près de 12 millions de dollars de faux titres de propriété.