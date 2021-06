Les fausses équivalences sont vivantes et prêtent à confusion dans toute l’Amérique ⋆ 10z viral

Ce blog est ma réaction à un mini-meme Facefluck illustrant l’Oncle Sam retroussant ses manches et fixant un éléphant républicain recroquevillé et un âne démocrate alors qu’il dit: “Je me fiche de qui c’est la faute, nettoyez ce foutu gâchis!” L’Oncle Sam a l’air bien, mais il ne comprend pas que Mitch McConnell ne lui permettra même pas d’être au Sénat et encore moins de “nettoyer ce foutu bordel”, quel que soit le nombre de biceps que l’Oncle Sam brandit comme menace. Il y a trop de fausses équivalences qui circulent, et ce mini-mème en fait partie. Cette répartition égale et inappropriée de la responsabilité du « gâchis » politique de l’Amérique sera révélée pour ce qu’elle est lorsque les républicains seront correctement identifiés comme (1) suppresseurs d’électeurs, (2) négationnistes climatiques, (3) déprédateurs de l’environnement, (4) tentatives de destruction d’Obamacare. sans proposition viable pour la remplacer par une assurance médicale à prix comparable offrant des avantages égaux à ceux inscrits à l’American Care Act (Obamacare), (5) infrastructure et énergie renouvelable indifférentes, (6) minorité et femmes averses, (7) honnêteté et la décence contestée, (8) partisans et participants d’invasions menaçant la vie du Capitole, (9) auteurs des huit abominations mortelles précédentes et de leurs disciples politiques à plein temps.

Ce sont les républicains et non les démocrates dans toutes les administrations démocrates depuis John F. Kennedy qui ont ouvertement bloqué la législation démocrate (chaque fois qu’ils le pouvaient) qui corrigeaient de manière reconnaissable les nombreux problèmes nationaux liés au climat et à l’environnement, l’accès de cinquante États à l’égalité des électeurs et la suppression des obstacles au vote pour tous. électeurs des deux partis, une infrastructure en ruine, des dommages légitimes liés à une pandémie personnelle et corporative et toute autre amélioration législative dans la vie des Américains. Ces initiatives démocrates positives ont été et sont actuellement favorisées par un grand pourcentage d’électeurs américains, mais l’obstruction républicaine empêche toute action sur toute législation démocrate sans efforts républicains équivalents pour corriger les problèmes et le gouvernement américains. En comparaison, les démocrates, même avec leurs propres imperfections, devraient tous être canonisés – religieusement et non explosivement. Ces mêmes horreurs ne caractérisent pas les démocrates typiques, seulement les législateurs républicains ordinaires sans programme législatif propre autre que des réductions d’impôts supplémentaires pour les ploutocrates américains déjà riches.

Si cette vérité globale est difficile à saisir pour les drogués apolitiques parmi vous, et vous êtes des millions, essayez un échantillon plus petit :

SÉNATEURS RÉPUBLIQUES : Ron Johnson Total Asshole #2), Tommy (Dumb Football Coach Jock) Tuberville, Tom (Arkansan Idiot) Cotton, Marco (Polo) Rubio, Joni (Sow Sterilizer and Pig Castrator) Ernst, Mitch (Chinless Turtle) McConnell, Rand (Curly of the Stooges Trio) Paul, Susan (Je suis confus) Collins, Lindsey (Je déteste Trump, j’aime Trump) Graham, Ted (Même les républicains me détestent) Cruz

MEMBRES DE LA MAISON RÉPUBLIQUE : Mo (No Mo Middle Name) Brooks, Paul (Partisan de l’invasion du Capitole) Gosar, Devin (Hedge Hider) Nunes, Matt (Child Diddler) Gaetz, Marjorie Taylor (America Diddler) Greene, Jim (Jacketless Republican Impeachment Sweaty Wrestling Connard) Jordan , Lloyd (Who the Hell Knows) Smucker, Louie (Bald Headed MF) Gohmert. Si vous reconnaissez l’un de ces républicains par des mises en accusation ou des apparitions à la télévision, vous avez au moins un goût amer du ragoût républicain dégoûtant dans son ensemble. La législation telle que nous la connaissions dans le passé est terminée jusqu’à ce que et si les démocrates dirigent la présidence et les deux chambres du Congrès avec des majorités à l’épreuve de l’obstruction systématique.

D’après la poignée de commentaires sur Facefluck fondamentalement favorables au message de l’Oncle Sam, les commentaires de Facefluckers le percevaient à tort comme un problème également bipartite. On s’attend apparemment à ce que les démocrates civilisent une collection hétéroclite de connards monosourcés, au front bas, aux yeux brillants, sans éthique, faisant de l’obstruction systématique, dotés d’un ADN défectueux de droite provenant d’une hache et d’une cuillère en coprolite de dinosaure (merde fossilisée) mélangée à de l’urine de Cro-Magnon à longue expiration. échantillons conservés hermétiquement scellés dans un pot de mayonnaise #2 sur le porche de Funk et Wagnall en Virginie-Occidentale. Un commentateur de Faceflucker adorant le mème a posté: “Je ne sais pas qui a mis cela en place, mais cela doit devenir viral et nous devons tous en faire notre photo pendant un certain temps.” Ouais, faites-en notre photo aux côtés de “Rape of the Sabines” de Peter Paul Reubens.

Poursuivant la détermination de la responsabilité entre les républicains et les démocrates, Trump et McConnell, avec l’aide de leurs facilitateurs au Congrès, ont également pollué le système judiciaire avec des hommes jeunes et âgés qui veulent prendre des décisions sur les choix de reproduction des femmes et les AK-47 pour tous, et sur un soutien financier et de l’énergie verte pour rien. Le refus inadmissible de McConnell d’organiser même des audiences sur la nomination de Merrit Garland par Barack Obama à la Cour suprême, entraînant l’accession à la cour du juge blanc sur blanc Neil Gosuck, suivi de l’écrasement de Trump par Amy Coney Barrett pour combler le poste vacant après la mort de Ruth Bader Ginsberg . “Ramming through” n’est pas exagéré, car Barrett a été nominé avant que Ginsberg ne soit enterré. De plus amples informations sur le juge Barrett sont les suivantes :

• Amy Coney Barrett est une « servante » de People of Praise, une organisation catholique secrète en dehors des frontières religieuses normales.

• Une revue de la littérature du groupe révèle une organisation qui peut contrôler la vie quotidienne des membres.

• Dans ces vies, les « chefs » – ou conseillers spirituels – prennent des décisions importantes dans la vie.

• Les femmes mariées – comme Barrett – comptent leurs maris comme leurs « chefs ».

• Le mari également avocat de Barrett, Jesse Barrett, est son « chef » et prend donc toutes les décisions importantes dans la vie de la famille.

• Un avis de la Cour suprême est une décision importante dans la vie, en particulier pour les femmes enceintes ou un jour enceintes.

• Ergo Jesse est le décideur non élu des « opinions » de la Cour suprême d’Amy Coney Barrett et aussi pour elle une « décision à vie » pour laquelle son diplôme en droit devrait l’aider à le rendre à l’usage de sa femme à la Cour.

• La spécialité juridique de l’avocat Jesse Barrett est la criminalité en col blanc, y compris la fraude commerciale, les violations de données, les infractions fiscales, la fraude à l’assurance, le vol d’identité, la fraude postale et électronique et la corruption publique (par coïncidence également les activités illégales les plus courantes de Trump) devrait être une aide majeure en tant qu’autre défenseur juridique de Trump avant les résultats malheureux des élections de novembre 2020.

L’avocat du mari d’Amy Coney Barrett, Jesse Barrett

https://www.newsweek.com/who-amy-coney-barrettshusband-jesse-barrett-1534376

Je comprends et sympathise avec les gens qui se sentent impuissants parce que le gouvernement est tellement dysfonctionnel aujourd’hui, mais ce n’est vraiment pas impossible à cause de parties également compromises. Et ce n’est pas important, mais je ne suis pas en colère contre les bonnes personnes qui s’attendent à mieux et méritent mieux et sont frustrées que nous soyons tous les bénéficiaires du gouvernement que nous ne méritons pas, en particulier aux niveaux étatique et fédéral. Un meilleur gouvernement existe plus près de chez nous dans les villes et les villes, et est souvent notre seul salut contre les plus grands maux des juridictions gouvernementales étatiques et fédérales. Je demanderais à ces bonnes personnes concernées de ne pas tomber dans des conclusions largement erronées sur le partage des responsabilités des deux parties pour les problèmes au sein du gouvernement de l’État et du gouvernement fédéral à peu près également.

_______

David L. Cattanach