Les « fausses féministes » Harris et AOC font reculer le mouvement des femmes : Palin

L’ancienne candidate à la vice-présidence, Sarah Palin, a accusé la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et la vice-présidente Kamala Harris d’avoir utilisé le sexisme comme bouclier contre les critiques légitimes sur « Fox News Primetime » lundi.

L’animatrice de Fox, Rachel Campos-Duffy, a déclaré que Harris n’avait pas assumé la responsabilité de bon nombre de ses échecs et que le vice-président et Ocasio-Cortez blâmaient les autres lorsque les choses tournent mal. Un exemple récent est celui où Ocasio-Cortez a été critiquée pour avoir passé des vacances sans masque parfois en Floride, elle a blâmé les frustrations sexuelles des républicains comme la cause première du contrecoup.

« N’est-ce pas quelque chose d’assez effrayant, assez effrayant au lycée ? Cela m’étonne [that] elle et d’autres socialistes[‘s] … capacité à détourner l’attention de ce que sont vraiment les problèmes. Et ici [is] son obsession pour… les suggestions de… genre et sexe », a déclaré Palin. « Vous savez, je crois vraiment qu’il y a suffisamment d’Américains qui comprennent et comprennent quelle est sa tactique, et c’est de détourner l’attention des vrais problèmes.

Vice-président Harris (AP Photo/Patrick Semansky)

AOC TESTE POSITIF POUR COVID-19 APRÈS UNE FÊTE À MIAMI MASKLESS

Palin a répondu à la législatrice progressiste, affirmant qu’elle essayait d’éviter la responsabilité.

« Et évidemment, c’est une tactique pour qu’elle n’ait pas à être tenue pour responsable. On dirait qu’elle n’a pas été tenue responsable de grand-chose, peut-être de toute sa vie. Elle n’a pas ce fondement. » dit Palin.

Campos-Duffy a ajouté qu’il s’agissait d’un signe de « narcissisme » profondément enraciné.

L’animateur de Fox a également déclaré que l’ancien président Trump avait fait l’objet de plus de critiques que Harris et Ocasio-Cortez.

Représentant Ocasio-Cortez (AP Photo/J. Scott Applewhite, dossier)

« Oh, absolument, » approuva Palin. « Le président Trump a eu beaucoup plus de mal. C’était toujours à trois contre un avec Trump. C’était les démocrates. C’était la presse, évidemment, et c’était les rhinocéros au sein de l’establishment du parti. Et pourtant, regardez ce que Trump pouvait accomplir. «

Palin a ensuite qualifié les politiciens de gauche de « fausses féministes » qui font reculer le mouvement des femmes en attribuant tout à leur sexe.

« Mec, ces fausses féministes qui ramènent le mouvement des femmes si loin en ramenant tout à ‘Oh, c’est notre genre’. Doggone, ‘Les gens ne nous aiment pas parce que nous sommes des femmes' », a-t-elle déclaré. « C’est votre éthique de travail. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir été élevé dans un endroit où le genre n’a vraiment pas d’importance. »