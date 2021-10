Les fautes de la NBA ne sont pas les mêmes et c’est une bonne chose pour la ligue

Trae Young, également notoirement un chasseur de fautes, n’a pas atteint la ligne presque autant sur ses trajets jusqu’à présent cette saison.

La saison dernière, il a réussi en moyenne 8,7 lancers francs par match. L’année précédente, il était à 9,3. Cette année? Ce nombre est un plus bas en carrière de 4,8 tentatives jusqu’à présent. Descente.

Il avait un aperçu à ce sujet et a exprimé un peu de frustration.

«Ils avalent en quelque sorte leurs sifflets pour certains gars. Je dois juste me battre à travers ça. Je le ferai et je le fais en ce moment, mais ça va arriver à un point où s’ils n’apprennent pas les règles et ne l’appellent pas comme ils sont censés l’appeler, ça va devenir frustrant pour beaucoup de gars.