Les faux AirPod ont coûté 3,2 milliards de dollars à Apple cette année, selon un rapport sur les saisies

Les faux AirPod ont coûté à Apple environ 3,2 milliards de dollars, estime un rapport publié aujourd’hui, après que les douanes et la protection des frontières américaines ont révélé des données sur les saisies au cours des neuf derniers mois.

Il indique que les saisies d’écouteurs contrefaits sont passées de 3,3 millions de dollars en 2019 à 62,2 millions de dollars entre octobre de l’année dernière et aujourd’hui – et qu’elles ne représentent qu’une fraction du total réalisé…

Les rapports d’information.

Environ 360 000 écouteurs sans fil contrefaits d’une valeur au détail de 62,2 millions de dollars ont été confisqués au cours des neuf premiers mois de l’exercice budgétaire du gouvernement américain, qui commence en octobre, selon des données non communiquées auparavant des douanes et de la protection des frontières américaines. […]

C’est une grande hypothèse, bien sûr. Certains faux AirPod sont convaincants et achetés par des personnes qui auraient autrement acheté le vrai. D’autres, cependant, sont vendus à un prix si bas que les acheteurs devaient savoir qu’ils étaient sommaires et n’auraient pas été sur le marché pour l’article authentique.

Apple dit que ce n’est pas seulement une question de perte de revenus, mais aussi de sécurité.

“Les produits contrefaits offrent une expérience inférieure, et ils peuvent souvent être dangereux”, a déclaré un porte-parole d’Apple. (Il y a eu des cas de faux chargeurs et batteries qui ont pris feu.) « Apple a des équipes dans le monde entier qui travaillent avec les forces de l’ordre, les douanes, les commerçants, les sociétés de médias sociaux et les sites de commerce électronique pour éliminer les contrefaçons, a ajouté le porte-parole. « Il est important que les clients aient la confiance qu’ils achètent un produit authentique et qu’ils ne soient pas trompés en pensant qu’ils achètent quelque chose qu’ils n’achètent pas. »