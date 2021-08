Les faux arguments contre les cryptos

in

Le président de la Fed, Neil Kashkari, se trompe… l’activité illégale de crypto est un faux-fuyant… le gouvernement interdira-t-il la crypto ?

*** La crypto est « 95 % de fraude, de battage publicitaire, de bruit et de confusion »

C’est ce qu’a déclaré mardi le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari.

De MarketWatch :

Le banquier central a déclaré qu’il ne voyait aucun cas d’utilisation pour le bitcoin, la crypto n°1 au monde, et a qualifié le secteur plus large des actifs numériques de celui qui est largement lié à la fraude et au battage médiatique.

Un tel commentaire suggère l’une, ou les deux, de deux choses : un manque de vision qui fait sourciller et/ou une peur du pouvoir perturbateur de l’écosystème blockchain/crypto.

Après tout, le mois prochain, El Salvador adoptera une législation qui donne cours légal au Bitcoin. Il y a donc au moins un cas d’utilisation.

Bien sûr, Kashkari est la personne qui, en mars 2020, a déclaré à 60 Minutes qu’« il y a une quantité infinie d’argent dans la Réserve fédérale », alors peut-être devrions-nous nous attendre à ce qu’il rate la vue d’ensemble.

Kashkari s’est également rabattu sur une attaque fatiguée contre le secteur de la cryptographie – il est principalement utilisé pour des activités criminelles.

Chez Barron :

Pressé sur sa position sur les actifs numériques lors d’un sommet économique mardi, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis a affirmé que l’espace crypto finance des activités illicites et regorge d’escroqueries.

Maintenant, oui, il y a absolument des escroqueries avec des altcoins… tout comme il y a des escroqueries à Wall Street, le marché du logement, les assurances, les voyages, les banques, etc.

Mais peindre l’ensemble du secteur de la cryptographie avec le même trait large est au mieux naïf, et au pire intentionnellement trompeur.

Selon un rapport de recherche de Chainalysis, en 2019, les activités criminelles représentaient 2,1% de tout le volume des transactions de crypto-monnaie. Cela représentait environ 21,4 milliards de dollars de transferts.

L’année dernière, ce pourcentage est tombé à seulement 0,34%, soit environ 10 milliards de dollars de volume de transactions.

Mais dans le vide, ces chiffres ne fournissent pas beaucoup de contexte. Est-ce beaucoup ou peu par rapport à d’autres secteurs de l’économie qui ne sont peut-être pas aussi saturés de criminalité, comme le suggèrent nos politiciens?

***Que diriez-vous de regarder le volume d’activités criminelles liées à la monnaie fiduciaire ?

Eh bien, les Nations Unies estiment qu’entre 2 % et 5 % du PIB mondial, entre 1,6 et 4 000 milliards de dollars, sont liés chaque année au blanchiment d’argent et aux activités illicites.

Nous venons de voir comment l’activité criminelle de l’année dernière dans le secteur de la cryptographie n’a atteint que 0,34%, soit environ 10 milliards de dollars de volume de transactions.

En d’autres termes, le nombre d’activités criminelles utilisées dans les transactions cryptographiques est nettement inférieur au montant utilisé en monnaie fiduciaire. Et cela est vrai que nous comparions des dollars absolus ou des pourcentages relatifs.

Et pourtant, c’est Kashkari et même la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui décrivent les cryptos comme un peu plus que des outils de criminalité.

Voici Yellen de retour en janvier:

Je pense que beaucoup (crypto-monnaies) sont utilisées, au moins dans un sens transactionnel, principalement pour le financement illicite. Et je pense que nous devons vraiment examiner les moyens de réduire leur utilisation et nous assurer que la lutte contre le blanchiment d’argent (sic) ne se produit pas par ces canaux.

Vous venez de voir les chiffres réels. Les commentaires de Yellen sonnent-ils vrais ?

Encore une fois, la question n’est pas de savoir s’il y a ou non fraude dans le secteur. Il y a. Mais combien de fraudes ? Et combien par rapport aux autres secteurs traditionnels ? Et y a-t-il suffisamment de raisons pour justifier la réduction du commerce des crypto-monnaies ?

L’année dernière, Rand Corporation a mené une étude sur les cas d’utilisation des crypto-monnaies et des pièces de confidentialité.

Le rapport a révélé que malgré «l’attrait perçu des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent. . . on estime que 99% des transactions de crypto-monnaie sont effectuées via des bourses centralisées, qui peuvent être soumises à une réglementation LAB/CFT similaire à celle des banques ou bourses traditionnelles.

***Ce que nous constatons de la part des représentants du gouvernement est un cas de biais de sélection

Si Kashkari et Yellen se concentrent vraiment sur l’élimination des activités criminelles et du blanchiment d’argent, ils ont des problèmes bien plus importants que le secteur de la cryptographie.

D’après un rapport 2020 de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) :

…les cas de blanchiment via les crypto-monnaies restent relativement faibles par rapport aux volumes d’argent blanchi par les méthodes traditionnelles.

Pour ne citer qu’un exemple de ces « méthodes traditionnelles », revenons au mois de janvier de cette année, lorsque FinCEN a annoncé une action coercitive de 390 000 000 $ contre Capital One.

Pourquoi?

Le géant bancaire était impliqué dans des violations à la fois volontaires et négligentes de la loi sur le secret bancaire (BSA) et de ses règlements d’application.

De Forbes :

Capital One a admis avoir délibérément omis de mettre en œuvre et de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour se prémunir contre le blanchiment d’argent. Capital One a également admis avoir volontairement omis de déposer des milliers de rapports d’activités suspectes (SAR) et omis par négligence de déposer des milliers de rapports de transactions sur devises (CTR), en ce qui concerne une unité commerciale particulière connue sous le nom de Check Cashing Group. Les violations se sont produites d’au moins 2008 à 2014, et ont fait que des millions de dollars de transactions suspectes n’ont pas été signalés de manière opportune et précise, y compris les produits liés au crime organisé, à l’évasion fiscale, à la fraude et à d’autres crimes financiers blanchis par l’intermédiaire de la banque dans le système financier américain.

***Il ne s’agit pas vraiment de vous protéger de la fraude, il s’agit de protéger nos politiciens d’une perte de contrôle

Les gouvernements contrôlent les monnaies fiduciaires. Et ils aiment ce contrôle.

Les problèmes commencent lorsque les gouvernements abusent de leurs monnaies fiduciaires – les traitant peut-être comme si leurs réserves de liquidités étaient « infinies », comme certains pourraient le dire…

Après tout, l’histoire nous montre que les gouvernements n’ont pas, en fait, d’argent infini. Et quand ils essaient de jouer à ce jeu, les devises s’effondrent.

Ainsi, lorsque les citoyens intelligents voient des signes d’une politique imprudente de la banque centrale, ils recherchent d’autres entrepôts de valeur. Les gouvernements n’aiment pas les entrepôts de valeur alternatifs qui menacent une monnaie fiduciaire.

Prenez 1933, lorsque le décret exécutif 6102 a fait une infraction pénale pour les citoyens américains de posséder ou d’échanger de l’or. Et pourquoi est-ce arrivé ?

Voici le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, Ray Dalio :

[B]Dans les années 30 pendant les années de guerre… parce que l’argent et les obligations étaient de si mauvais investissements par rapport à d’autres choses, il y a eu un mouvement vers ces autres choses, puis le gouvernement les a interdits. Ils ont interdit l’or.

Maintenant, l’histoire complète est un peu plus compliquée que la version simplifiée de Dalio. Compte tenu du Gold Standard, le gouvernement américain avait besoin de plus d’or physique s’il espérait imprimer plus de dollars. Mais le point de Dalio est également vrai.

*** Dalio craint que nous puissions voir à nouveau une interdiction similaire

Le voici, en parlant de Bitcoin :

C’est une réserve alternative de richesse. C’est comme une monnaie numérique. Et ce sont les plus. Donc, je pense qu’il serait très probable que vous l’ayez interdit dans certaines circonstances de la même manière que l’or l’a été.

Je pense que même si le gouvernement peut vouloir interdire Bitcoin, cela présenterait de nombreux défis, notamment l’horrible optique. C’est une chose pour un régime totalitaire comme la Chine d’interdire le Bitcoin. C’est complètement différent si Washington DC l’essaie.

Mais même s’ils le font, je suis sûr que les institutions financières du Salvador seraient ravies de vous aider à ouvrir un compte pour stocker vos actifs cryptographiques.

L’essentiel est que les crypto-monnaies sont désormais un phénomène mondial. Cela signifie qu’une interdiction dans un pays spécifique conduira simplement à une circulation du capital crypto dans le monde entier, trouvant une maison dans un pays sans la même législation.

Une véritable interdiction des crypto-monnaies nécessiterait un effort mondial et unifié de tous les gouvernements souverains. C’est tout sauf certain que cela n’arrivera pas.

Fait intéressant, plus les gouvernements essaient de sévir contre les cryptos, plus ils deviendront précieux, car ces répressions valident la raison même de leur existence.

*** Alors que l’adoption continue de faire boule de neige ici aux États-Unis, restez à l’écoute des commentaires négatifs des représentants du gouvernement et assurez-vous de les traduire correctement…

“C’est trop volatil.” “Ce n’est pas un entrepôt sûr de richesses.” “C’est plein d’escroqueries et d’activités criminelles.” “Il n’y a pas de cas d’utilisation.”

Tout cela veut dire la même chose…

« Nous ne voulons pas perdre le contrôle.

Alors, y a-t-il une réelle menace ici pour les investisseurs en crypto ?

Eh bien, oui, notre gouvernement pourrait rendre le fait d’être un investisseur beaucoup plus difficile, avec des tonnes de maux de tête et de solutions de contournement. Nous venons de voir les premiers pas vers ce casse-tête plus tôt ce mois-ci, lorsqu’une disposition fiscale de 11e heure sur les crypto-monnaies a été ajoutée à la facture d’infrastructure.

Comme nous l’avons noté ici dans le Digest, le problème n’est pas tant la taxe, c’est la façon dont la législation va enliser le secteur de la cryptographie avec une bureaucratie bureaucratique qui étouffe la croissance.

C’est quelque chose à surveiller. Si nous voyons se matérialiser des menaces plus larges pour le secteur de la cryptographie, vous les lirez ici dans le Digest.

Cela dit, les cryptos ne peuvent pas être arrêtés à ce stade. Du moins, au niveau mondial. Et la bonne chose est que nous vivons maintenant dans une économie mondiale.

Bien sûr, cela n’empêchera pas nos responsables gouvernementaux de peindre la crypto sous un jour effrayant.

Franchement, vous devriez avoir plus peur de « l’argent infini ».

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg