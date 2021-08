Les faux certificats vax renouvellent les inquiétudes concernant la résolution basée sur la blockchain en Australie

in

Par Clark

Les experts sont renforcés par l’introduction d’un registre vaccinum basé sur la blockchain en Australie alors que les passeports Covid contrefaits prolifèrent en ligne.

Avec des certificats de vaccination contre le coronavirus australiens contrefaits circulant actuellement en ligne, des consultants natifs travaillent au déploiement national d’un passeport vaccinum basé sur la blockchain pour assurer l’efficacité du système de «certificat Covid» du pays.

Un rapport en Australie cite des fraudeurs qui prétendent avoir vendu près de 200 certificats COVID-19 en double pour 120 $ ou plus chacun et avoir reçu des intérêts d’au moins 900 autres clients potentiels. Les fraudeurs font la promotion de leur marchandise comme étant ainsi convaincante que « vous serez le seul à comprendre que vous n’avez pas été vacciné » et prétendent qu’ils s’organiseront pour que les médecins saisissent de faux dossiers de vaccination dans le registre de vaccination australien.

Les fraudeurs ne sont pas des concurrents, un autre distributeur de certificats Covid déshonorants prétendant posséder des partenariats avec des médecins en Australie, en Europe, aux États-Unis et dans certains endroits d’Asie pour produire de faux dossiers de vaccination à l’échelle internationale.

D’autres vendeurs prétendent fournir des solutions moins chères pour contourner les règles de santé, prétendant vendre des dossiers de vaccination falsifiés pour 12,99 $ chacun directement depuis l’App Store d’Apple.

Selon Robert Potter de la société de cybersécurité Internet 2.0, l’Australie devrait exploiter la technologie blockchain pour s’assurer que son système de certificats Covid n’est pas compromis. Il a exhorté chaque autorité australienne et internationale à adopter une « autorité de signature linguistique non reproductible » basée sur la blockchain :

“Nous pouvons proposer un système infaillible que nous pouvons uniquement utiliser, cependant, nous avons vraiment besoin d’un système mondial que tout le monde utilisera”, a-t-il déclaré. “Ce serait l’équivalent cryptographique d’un hologramme.”

La blockchain est déjà utilisée pour vérifier le statut du vaccin Covid dans le monde entier, avec des initiatives explorant actuellement la technologie aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud et dans les pays d’Amérique du Sud. Le conglomérat technologique mondial IBM a déjà développé un système basé sur la blockchain intégré à Amadeus, un système de réservation de compagnies aériennes utilisé par plus de 450 transporteurs dans le monde.

Le vice-président de Blockchain Australia, Tibeto-Burman Cohen, estime qu’un certificat Covid basé sur la blockchain pourrait ouvrir la voie au partage sécurisé des connaissances sur la santé dans le monde entier, déclarant: «Ce serait une action extrêmement fantastique en droit en tant que méthode mondialement sécurisée de partage des connaissances sur la santé. “

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord pour dire qu’un système de vaccination basé sur la blockchain est requis en Australie, avec l’hélice en chef de Services Australia Jongen déclarant que la présente demande de certificat Covid fournie par son organisation contient des “options anti-fraude améliorées”.

“Toute création déshonorante d’un certificat numérique COVID-19 ne signifie pas que nos systèmes ou nos données personnelles sont compromis”, a déclaré Jongen. « Là où il y a des divergences […] Services Australia peut contacter le fournisseur pour s’assurer de l’exactitude de ces informations et de l’enregistrement approprié si nécessaire.

