Les ‘faux’ identifiants synthétiques peuvent acheter de la crypto ?

Cette semaine, les animateurs « Opinioned » Ben Schiller, Anna Baydakova et Danny Nelson discutent de l’enquête d’Anna sur le marché noir des comptes « vérifiés » sur les échanges cryptographiques et les applications de paiement.

Connaître votre client (KYC) lors des échanges cryptographiques peut être un processus laborieux pour les utilisateurs, mais il existe un moyen d’éviter tous les problèmes en achetant simplement un compte vérifié au nom de quelqu’un d’autre, a révélé l’enquête d’Anna.

Les forums en ligne et les groupes Telegram où les gens achètent et vendent des comptes enregistrés à d’autres personnes comptent des milliers de membres et prospèrent partout dans le monde. Des comptes sur pratiquement n’importe quel échange, de Huobi à Coinbase Pro, des services de Paxful à BlockFi et des applications comme CashApp, Wirex et Revolut – les offres sont abondantes.

Le prix à payer, entre 50 $ et 500 $ pour un compte, fait de ces comptes un outil bon marché et jetable pour l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions et autres restrictions.

Comment fonctionne le marché noir du KYC, que faut-il pour tromper la vérification vidéo et que font les échanges cryptographiques et les services de paiement à ce sujet ? Écoutez Ben, Danny et Anna plonger dans la vie des marchés noirs souterrains et lisez l’article d’Anna, Pour 200 $, vous pouvez échanger de la crypto avec un faux identifiant.

Cet épisode a été produit, annoncé et édité par Michele Musso. Notre chanson thème est d’Elision.