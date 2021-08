Les faux jeux Pokémon ont le vent en poupe alors que la SNES fête ses 30 ans

Bonjour à tous et bienvenue dans le récapitulatif des actualités Nintendo de cette semaine. Cette semaine a vu des développements très intéressants avec le jeu rétro, y compris les pratiques potentiellement louches entre un évaluateur et une maison de vente aux enchères. De plus, de nombreux fans de Pokémon ont constaté qu’obtenir une authentique cartouche Pokémon rétro est une tâche difficile compte tenu du nombre de contrefaçons en circulation. Heureusement, il existe des moyens de repérer les contrefaçons et même de récupérer votre argent auprès de certains hôtes d’enchères. Cet accent mis sur le jeu rétro correspondait à un anniversaire spécial pour l’une des consoles les plus vendues de Nintendo.

Les rollbacks de la pandémie de Pokémon Go sont… annulés

Au cours des dernières semaines, les fans de Pokémon Go ont été contrariés après que Niantic ait annulé les changements de l’ère pandémique qui obligeaient les joueurs à se rapprocher des gymnases et des PokéStops et d’autres joueurs. Des centaines de milliers de fans ont boycotté le match en refusant de dépenser de l’argent jusqu’à ce que la situation soit résolue. Niantic a répondu en déclarant qu’il avait créé un groupe de travail pour examiner la question et qu’il ferait rapport le 1er septembre.

Étonnamment, Niantic a répondu avant sa date limite et a rétabli les bonus pandémiques pour les joueurs américains. Pour prendre cette décision, Niantic a sélectionné des membres de la communauté et les a placés dans un comité. Cependant, il a été interdit aux membres de discuter des détails de ces réunions. Certains fans sont simplement heureux de remettre les choses comme avant, tandis que d’autres ne sont pas satisfaits de la nature secrète de ces discussions et veulent plus de détails.

La SNES fête ses 30 ans

Oui, la Super Nintendo Entertainment System (SNES) a fêté son 30e anniversaire cette semaine alors que la console a été lancée à l’origine en Amérique du Nord le 23 août 1991. Vous vous sentez déjà vieux ? Vous vous souviendrez peut-être que la SNES a été lancée au plus fort de la guerre des consoles de Nintendo avec Sega et a passé toute sa vie à se battre pour une avance sur la Genesis.

Tant de jeux influents sont sortis sur la SNES et ont continué à définir le jeu tel que nous le connaissons maintenant. Mes favoris absolus étaient Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country, Yoshi’s Island et Super Mario World. Si vous vous sentez nostalgique, ce week-end serait le bon moment pour dépoussiérer vos consoles et plonger dans l’un de ces classiques.

Heritage Auctions accusé de fraude avec des ventes de jeux vidéo rétro

Certains chiffres fous ont circulé récemment en ce qui concerne les ventes aux enchères de jeux rétro. Début août, une copie non ouverte du jeu NES original The Legend of Zelda s’est vendue pour 870 000 $ et plus récemment, un jeu Super Mario Bros. NES non ouvert s’est vendu pour 2 millions de dollars. Ça vous donne envie de parcourir votre espace de stockage pour voir si vous avez des objets de valeur rétro, hein ? Mais ne soyez pas trop excité pour l’instant.

Un jeu Super Mario Bros. NES non ouvert s’est vendu pour 2 millions de dollars.

Cette semaine, Wata Games et Heritage Auctions ont été accusés d’influencer le marché à leur profit en ce qui concerne les jeux vidéo rétro. Dans la vidéo ci-dessus, le YouTuber Karl Jobst souligne certaines divergences et conflits d’intérêts dans cet arrangement. Vous voyez, les gens paient Wata Games pour évaluer l’état des jeux vidéo, ce qui détermine leur valeur marchande. Cela peut prendre des milliers de dollars juste pour être évalué, puis un pourcentage de la valeur est payé pour l’évaluation. Une fois qu’un jeu a été évalué par Wata Games, Heritage Auctions prélève des commissions sur la vente aux enchères. Les prix des jeux rétro aux enchères ont grimpé en flèche, et certaines personnes pensent que cela est dû à l’inflation fabriquée spécifiquement pour remplir les poches de Wata Games et Heritage Auctions.

C’est un point intéressant. Jusqu’à récemment, les jeux rétro en parfait état se vendaient pour un joli centime, mais les chiffres les plus récents ont été un contraste stupéfiant. Dans une mise à jour de VGC, Heritage Auction a réfuté ces affirmations et a nié toute pratique contraire à l’éthique. Il est difficile de dire quelle est la vérité actuellement. La pandémie forçant tout le monde à l’intérieur a éveillé un plus grand intérêt pour les jeux vidéo et les collectionneurs rétro que nous ne l’avions vu auparavant. Mais ces chiffres sont incroyablement différents d’avant.

Ne vous laissez pas berner par de faux jeux Pokémon

Trouver une cartouche Pokémon fonctionnelle et en bon état peut vous coûter 100 $ ou plus.

En parlant de jeux rétro… Le message de l’utilisateur de Reddit, SimpleBeings, sur la vérification d’une lueur rouge lors de la tenue d’authentiques cartouches SoulSilver ou HeartGold à la lumière a explosé cette semaine et a recueilli plus de 14,2 000 votes positifs la dernière fois que j’ai vérifié. Pourquoi tant d’attention ici ? Cette astuce d’authenticité est déjà connue des collectionneurs depuis un certain temps, mais avec la sortie prochaine de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl en novembre, de plus en plus de fans de Nintendo cherchent à acquérir des jeux Pokémon DS originaux. Le problème est que trouver une cartouche Pokémon fonctionnelle en bon état peut vous coûter 100 $ ou plus car il n’y a pas de jeux Pokémon classiques sur Nintendo Switch. Pire encore, il existe un marché de repo florissant vendant de faux jeux Pokémon en tant qu’originaux.

Rien n’est plus frustrant que d’acheter un objet de collection rétro coûteux et de se rendre compte que vous avez été dupé. Heureusement, il existe de nombreuses façons de repérer les faux jeux Pokémon en plus de l’astuce de la lueur rouge. Il est également bon de noter que Diamond et Pearl n’ont pas cette lueur. Certains hébergeurs d’enchères comme eBay offrent une protection de l’acheteur et vous rembourseront si vous réalisez que vous avez acheté un repo alors qu’on vous a dit qu’il était authentique. En tant que tel, je recommande d’acheter uniquement des cartouches rétro sur des sites qui offrent cette protection. Même ainsi, si vous êtes actuellement sur le marché des jeux Pokémon rétro, voici un rappel amical pour vous familiariser avec les différences entre les cartouches authentiques et fausses avant d’acheter quoi que ce soit.

Vous pensez peut-être, pourquoi devrais-je devenir authentique si je peux obtenir un repo fonctionnel pour pas cher ? De nombreux dépôts ne fonctionnent pas correctement et ne peuvent pas transférer Pokémon vers des jeux authentiques. Certains sont également très glitchy et n’enregistreront pas vos données ou les videront au hasard après quelques heures. Les jeux authentiques sont beaucoup plus fiables et ne risquent pas de s’éteindre s’ils sont en bon état.

C’est tout, les gars

C’est toute notre actualité Nintendo pour la semaine. Avec un tel accent mis récemment sur les jeux rétro, cela vous aide simplement à réaliser à quel point Nintendo a eu un impact au fil des ans. Les jeux rétro se vendront toujours bien auprès des collectionneurs, mais profiter de titres plus anciens serait plus facile pour le portefeuille si Nintendo rendait ses classiques plus faciles à acquérir en premier lieu. Bien sûr, vous pouvez jouer à certains jeux NES et SNES avec Nintendo Switch Online, mais de nombreux classiques Gamecube, N64 et GameBoy sont verrouillés ou ne peuvent être achetés qu’à partir de la console virtuelle 3DS ou Wii U. Il est peu probable que Nintendo les rende disponibles sur Switch de si tôt, mais on peut rêver.

Que pensez-vous des prix des jeux rétro et des repos ? Êtes-vous un collectionneur de cartouches Pokémon OG ? Parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear

