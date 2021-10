Les favoris commencent à augmenter. Cela continuera-t-il au cours de la semaine 6 ?

Cette semaine, Warren et Joe commencent par regarder Packers-Bears (2h00) et Cowboys-Patriots (11h00) pour voir s’il y a de la valeur dans un outsider à domicile avec un QB recrue. Ensuite, ils passent à Chargers-Ravens (25h00) et discutent si l’offensive risquée de LA est durable pendant toute la saison avant de passer à Cardinals-Browns (39h00). De plus, écoutez le verrou de la semaine de House (47:00) et ses paris parlay et teaser (1:03:00).

Hôte : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

