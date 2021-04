Les favoris country Lauren Alaina et Jon Pardi partagent la vidéo “ Getting Over Him ”

Les stars country Lauren Alaina et Jon Pardi ont publié une vidéo pour leur duo actuel «Getting Over Him». Le clip est réalisé par l’équipe frère et sœur d’Alexa et Stephen Kinigopoulos.

La promo fait jouer les deux artistes Rôles à la Bonnie et Clyde impliquant un crime malheureux et une brève romance. Écrivant à ce sujet sur les réseaux sociaux, Alaina dit: «Arrestation assurée, vous tous. Le clip vidéo «Getting Over Him» est officiellement sorti. Si je vous dis que Bonnie n’est pas celle qui s’est échappée, Clyde vous ment. Qui est le bandit maintenant? 😉 »

«Getting Over Him» a été écrit par Alaina avec Emily Weisband et Paul DiGiovanni, et est la chanson titre de L’EP six titres de Lauren, publié en septembre dernier. Weisband a également écrit son single 2019 et son hit dans le Top 30 de la diffusion country «Getting Good», tandis que DiGiovanni est également le producteur de l’EP.

La chanson a été décrite par l’auteur-compositeur américain comme «une tranche grésillante de plaisir provocant», tandis que Billboard l’a qualifiée de «duo délicieusement bon et sensuel». Cela a été une caractéristique des charts Country Airplay de Billboard ces dernières semaines, actuellement n ° 48.

Alaina a co-écrit la chanson après être sortie de deux relations consécutives, la première avec le fiancé Alex Hopkins et la seconde avec le comédien John Crist. «J’ai réalisé que je n’avais jamais simplement été sorti et flirté. Je ne savais pas comment être célibataire », a-t-elle déclaré lors de la sortie de« Getting Over Him ». «Souvent, quand j’écris une chanson, c’est une chanson très spécifique, à propos d’une certaine personne, et celle-ci n’est tout simplement pas. J’avais juste besoin de cette chanson pour représenter la saison où j’ai appris à être célibataire.

«Je me suis dit:« J’ai besoin de sortir et de passer un bon moment », ce que je ne savais pas vraiment comment faire parce que je suis aux yeux du public depuis que j’ai 16 ans», a-t-elle poursuivi. «Mais j’ai eu une petite saison quand je suis rentré de [appearing on] Danser avec les étoiles où je traînais et serais dragueur. Je n’ai toujours jamais embrassé un garçon dans un bar. Mais l’idée de ça, j’ai écrit cette chanson à ce sujet.

Achetez l’album Getting Over Him de Lauren Alaina.

Écoutez le meilleur de Lauren Alaina sur Apple Music et Spotify.