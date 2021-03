Restez à jour avec toutes les dernières nouvelles sportives, vues et potins….

PRINCIPALES TÊTES: Sergio Aguero quittera Manchester City: les dirigeants de la Premier League confirment le record du buteur et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps quittera cet été Barcelone est devenu un favori incontestable pour signer la star sortante de Manchester City, Sergio Aguero Gareth Bale, nie avoir été « irrespectueux » envers Tottenham avec « faire une saison » commente et dit qu’il doit « légalement » faire revenir le Real Madrid cet été, Ibrahima Konate brise le silence sur les rumeurs de transfert de Liverpool alors que les Reds se rapprochent du défenseur central du RB Leipzig salué « assez bien pour jouer pour le Real Madrid ou Barcelone Le Pays de Galles renvoie Hal Robson-Kanu, le rabbin Matondo et Tyler Roberts à la maison après le devoir international pour violation du protocole et la star de Leeds dit désolé que l’Angleterre n’aura pas à trouver un moyen d’arrêter Robert Lewandowski alors que l’attaquant polonais de 47 buts est exclu de la qualification pour la Coupe du monde Troy Deeney se sent « plus en sécurité » avec Nick Pope devant Jordan Pickford pour l’Angleterre alors que Sean Dyche loue la capacité d’arrêt de tir du gardien de Burnley Declan Rice pourrait quitter West Ham en £ Transfert estival de 60m si le milieu de terrain anglais impressionne à l’Euro 2020, affirme que Troy Deeney Harry Kane à Manchester United est évoqué alors que Troy Deeney se demande si l’attaquant de Tottenham peut être considéré parmi les grands de la Premier League sans titre L’arbitre qui a exaspéré Cristiano Ronaldo était « embarrassé » et « s’est excusé » pour Entraîneur du Portugal après une énorme erreur