Juliet et Amanda terminent 2021 en partageant leurs coups de coeur du monde de la pop culture ! Ils discutent de favoris tels que le couple Bennifer aux docuseries des Beatles Get Back to The Bad Art Friend de Robert Kolker et bien plus encore !

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

