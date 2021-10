Les favoris de Liverpool pour sécuriser la starlette anglaise de la Bundesliga, Chelsea et Manchester United sont également les principaux prétendants

Jude Bellingham va de mieux en mieux au début de sa carrière et continue de dominer la Bundesliga avec le Borussia Dortmund.

Le joueur de 18 ans était à nouveau sous les projecteurs ce week-end pour son impressionnant but en solo contre Arminia.

.

Jurgen Klopp est « désireux » de signer Jude Bellingham pour Liverpool

Depuis son départ de Birmingham pour l’Allemagne, il y a eu de nombreuses rumeurs de transfert avec les meilleurs clubs intéressés par le retour de la jeune star en Angleterre.

Avec une implication accrue dans l’équipe d’Angleterre, ces rumeurs s’intensifient à l’approche du mercato hivernal et les plus grands clubs d’Europe sont toujours à l’affût de leur prochain coup d’État.

Il est devenu à la fois le plus jeune joueur anglais à jouer dans un tournoi majeur et est brièvement devenu le plus jeune à jouer dans l’histoire du Championnat d’Europe.

Liverpool mène le pari pour sécuriser le milieu de terrain anglais, avec les six autres meilleures équipes derrière Chelsea, Manchester United et Manchester City parmi les principaux prétendants.

La prise de contrôle de Newcastle a suscité des spéculations sur une opportunité de dépenser de l’argent dans la fenêtre de transfert et ils sont 14/1 pour conclure un accord pour Bellingham ensuite.

Jude Bellingham cotes du prochain club

Liverpool – 7/4 Chelsea – 3/1 Manchester United – 9/2 Manchester City – 7/1 Real Madrid – 10/1 Newcastle – 14/1 PSG – 14/1 Arsenal – 16/1 Bayern Munich – 16/1 Barcelone – 20/1 Juventus – 25/1

Selon les bookmakers, quatre des six meilleures équipes traditionnelles de Premier League sont toutes en lice.

Manchester City est le moins susceptible de ces quatre mais toujours un 7/1 raisonnable pour le moment de conclure un accord avec le joueur de 18 ans.

Demarai Gray a déclaré qu’il pensait que Bellingham reviendrait également en Angleterre avec un club des « six grands ».

Jadon Sancho a déménagé du Borussia Dortmund à Manchester United et ils sont parmi les favoris pour obtenir un autre énorme accord de transfert de la formation allemande.

Les Red Devils ont tenté de signer Bellingham de Birmingham, mais il a plutôt opté pour un déménagement en Allemagne en juillet 2020.

Liverpool reste cependant le grand favori, mais viendra avec un prix élevé fixé par le Borussia Dortmund qui devrait être d’environ 120 millions d’euros.

Il a également été rapporté que Liverpool faisait tout son possible pour conclure un accord à long terme, tandis que Jurgen Klopp serait « désireux » de signer le milieu de terrain.

