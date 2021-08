Les favoris de Majorque pour débarquer Takefusa Kubo – rapport

in

Le talent du Real Madrid Takefusa Kubo quittera le club avec un autre contrat de prêt cet été, avec des clubs comme la Real Sociedad et Majorque comme favoris pour assurer sa signature. Kubo préférerait jouer à nouveau pour Majorque après avoir passé la saison 2018-2019 avec eux, selon un rapport publié sur MARCA.

Kubo veut être un titulaire incontesté en Liga la saison prochaine, ce qu’il n’a pas encore réalisé, même s’il a essayé avec Villarreal et Getafe l’année dernière. L’attaquant a montré son talent aux Jeux olympiques et il semble que Majorque et la Real Sociedad seraient prêts à lui confier un tel rôle tant qu’il le mérite également sur le terrain.

L’attaquant manquera vraisemblablement les premiers matchs de la saison 2021-2022 étant donné qu’il vient de terminer le tournoi de football des Jeux Olympiques. Il devra se reposer, puis terminer une étape de pré-saison individuelle pour se mettre en bonne condition, il ne sera donc peut-être pas facile pour lui de sécuriser son rôle si d’autres joueurs de Majorque ou de la Real Sociedad s’établissent comme des partants ou des joueurs cruciaux avant Kubo est 100% prêt à jouer et à avoir un impact.