Les favoris de Man City et Arsenal un énorme 12/1 malgré la levée du trophée l’année dernière

Le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup a lieu ce soir et beaucoup espèrent une route plus douce vers la finale que l’année dernière, qui a vu Arsenal remporter une fois de plus la compétition.

Les spécialistes de la coupe ont remporté leur 14e FA Cup en 2020 après avoir remporté la finale 2-1 contre Chelsea dans un stade de Wembley vide.

Le succès d’Arsenal en FA Cup en 2020 a été l’un des rares faits saillants depuis le départ de Wenger

Cette année, la coupe est plus ouverte que jamais puisque les équipes des deux meilleures ligues entrent dans la mêlée ce soir après le tirage au sort.

Le tirage au sort commencera ce soir avant le match du deuxième tour entre Boreham Wood et St Albans City.

L’année dernière, Chelsea et Arsenal se sont battus pour la coupe dans un derby londonien au stade de Wembley, mais avec Covid, aucun fan n’a applaudi à leurs côtés alors que les Gunners soulevaient le trophée.

Cette saison pourrait réserver plus de surprises à mesure que les fans remportent la coupe et peuvent aider leurs équipes à combattre les goliaths de la compétition.

Vainqueur de la FA Cup Cotes Manchester City 7/2Chelsea 6/1Manchester Utd 6/1Liverpool 7/1Arsenal 12/1Leicester 12/1Tottenham 12/1Everton 20/1Leeds 22/1Aston Villa 25/1West Ham 25/1

Les suspects habituels sont les favoris des bookmakers, Manchester City étant les prétendants clairs.

Chelsea et Manchester United sont à égalité selon SkyBet et devancent Liverpool parmi les trois premiers pour la plus ancienne compétition de coupe du pays.

Les vainqueurs de l’année dernière sont un énorme 12/1 à égalité avec leurs rivaux Tottenham et les vainqueurs de la Premier League 2015/16 Leicester City.

Malgré leurs mauvaises performances en championnat, Everton a une fiche de 20/1 pour soulever le trophée compte tenu de son talent pour revenir dans l’équipe.

Le tirage de ce soir réunira les plus grands noms du football anglais dans la compétition alors que les merveilles de la coupe réservent des affrontements et des surprises incroyables.

Plus bas sur la liste des cotes, des équipes comme Fulham, Norwich City, Watford, Bournemouth et Nottingham Forest sont toutes à 80/1 ou plus avec des équipes de championnat en difficulté telles que Derby, Huddersfield et Luton sont 200/1 ou plus !

Les cotes pourraient changer radicalement si le tirage de ce soir oppose plusieurs adversaires de la Premier League.

