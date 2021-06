Les favoris de Manchester United pour signer Jadon Sancho avec un accord en vue après que le Borussia Dortmund ait baissé le prix demandé pour la star anglaise

in

Manchester United serait en pole position pour signer la starlette du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

L’attaquant de 21 ans était la principale cible de United l’été dernier, mais les Red Devils ont refusé d’atteindre l’évaluation de 108 millions de livres sterling de Dortmund.

Manchester United s’intéresse depuis longtemps à Sancho

Le Times affirme maintenant que les Red Devils sont sur le point de conclure un accord avec la partie allemande après avoir baissé leur prix demandé à 80 millions de livres sterling plus des ajouts pour l’ancienne starlette de Manchester City.

Sancho a encore deux ans sur son contrat actuel à Dortmund, ce qui signifie qu’ils sont prêts à accepter des frais initiaux inférieurs pour ses services.

Il est entendu que le club allemand est prêt à accepter 80 millions de livres sterling plus 20 millions de livres sterling de compléments, toutes les parties étant considérées de plus en plus optimistes qu’une résolution sera bientôt trouvée.

L’ancien attaquant de la République d’Irlande, Tony Cascarino, pense que Sancho serait un gros succès à Old Trafford et est exactement le type de joueur que le patron de United recherche Ole Gunnar Solskjaer.

parlerSPORT

Cascarino est un grand fan de la starlette du Borussia Dortmund

“Je l’ai vu cinq ou six fois pour Dortmund cette saison”, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea à Weekend Sports Breakfast.

« Au début de la saison, il n’avait pas tout à fait raison et avait l’air d’avoir été blessé, mais il y a eu un moment à la mi-saison où il est devenu vivant.

« Il est dans une équipe qui encourage le football offensif. Ole vise exactement ce type de joueur.

«Vous lui donnez le ballon, il le gardera, le lâchera au bon moment, le bon décideur et il marquera beaucoup de buts. Ce serait une grosse signature pour Manchester United.

