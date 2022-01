Les favoris de Manchester United prendront la quatrième place d’Arsenal, West Ham et Tottenham alors que Chelsea et Liverpool restent sans faute

La course des quatre premiers est aussi serrée que jamais en Premier League cette saison et alors que nous entrons dans la seconde moitié de la campagne, les choses se réchauffent vraiment.

La dernière place pour la Ligue des champions est à gagner car Manchester City, Chelsea et Liverpool sont les favoris pour conserver leur place dans les trois premiers.

.

Rangnick sera chargé de terminer dans le top quatre pour United

888Sport – Pariez 10 £, obtenez 30 £ + 10 £ de bonus de casino*

La quatrième et dernière place convoitée est à jouer avec de nombreux clubs en lice cette année.

West Ham est l’outsider avec sa forme surprenante car ils sont entrés en 2022 dans le top cinq juste à la marge d’Arsenal.

Les reports signifiaient que Man United et Tottenham ont passé le Nouvel An en sixième et septième position, mais leurs matchs en main pourraient s’avérer essentiels dans la course.

En tant que tels, les Red Devils sont les favoris pour décrocher la dernière place de la Ligue des champions loin des Gunners.

Le patron de United, Ralf Rangnick, est venu remplacer Ole Gunnar Solskjaer et a déjà eu un effet en défense pour prolonger leur invincibilité.

Il pourrait être l’homme qui permettra à Manchester United de se classer parmi les quatre premiers et de l’éloigner d’Arsenal et de West Ham qui se sont battus pour la place tout au long du mois de décembre.

Premier League, pour terminer les quatre premières cotes : Liverpool 1/100Chelsea 1/20Manchester United 11/10Tottenham 9/4Arsenal 5/2West Ham 6/1Leicester City 33/1

888Sport – Pariez 10 £, obtenez 30 £ + 10 £ de bonus de casino*

.

David Moyes a fait des merveilles avec West Ham cette saison et ils sont toujours parmi les prétendants pour terminer dans les quatre premiers

Manchester City s’enfuit avec la première place de la Premier League, en conséquence de nombreux bookmakers n’offrent même pas de cotes pour terminer dans les quatre premiers.

Liverpool et Chelsea sont respectivement 1/100 et 1/20, ce qui signifie que vous devrez miser 100 £ ou 20 £ pour commencer à voir quoi que ce soit de plus qu’un profit de 1 £, car ils sont également à l’écart de la quatrième position.

Leicester City est cependant l’étranger aux grosses cotes et est familier avec le retour de cotes énormes, mais est toujours à la dérive du football européen par une marge considérable.

dernier

Erling Haaland cotes du prochain club: favoris du PSG devant Man City, Chelsea également en mix

TOMBER

Lukaku 5/1 quittera Chelsea CE MOIS avec Newcastle parmi les clubs pour conclure un accord

APERÇU

Offre de paris Man United v Wolves : obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement en espèces avec Betfair

SUPER OFFRE

Obtenez 20 £ de paris gratuits avec BoyleSports, ainsi que des augmentations de cotes sur Chelsea vs Liverpool

CHANCES ÉNORMES

Offre de Premier League: faites gagner Man Utd à 7/1, OU Wolves à 40/1 avec 888Sport

PRIX DE BORD

Arsenal contre Man City et Chelsea contre Liverpool Power Price : obtenez 1 but ou plus dans chaque mi-temps

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum de 10 £ • Un pari qualifiant est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimales 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.