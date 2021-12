Les « favoris » du Real Madrid débarquent Rudiger de Chelsea alors que la porte de sortie s’ouvre

Le Real Madrid est le favori pour décrocher un défenseur de première classe après l’ouverture de la porte de sortie par Chelsea, selon des informations.

L’équipe de Carlo Ancelotti cherche à améliorer sa ligne de fond après avoir permis à Sergio Ramos et Raphael Varane de partir plus tôt cette année. Ramos est désormais au Paris Saint-Germain, tandis que Varane représente Manchester United.

Les géants espagnols doivent cependant recruter des joueurs à bas prix, car ils visent à financer un transfert pour Kylian Mbappe. Même si la superstar française devient agent libre en juin, Madrid aura besoin d’argent disponible pour les honoraires d’agent et ses énormes salaires.

Il y a quatre défenseurs de Chelsea à gagner – Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Thiago Silva.

Ces stars peuvent toutes quitter Stamford Bridge gratuitement en 2022, à moins que de nouveaux contrats ne soient conclus.

Silva, 37 ans, est le moins susceptible de rejoindre Madrid car il est sur le point de signer une prolongation d’un an. Mais les Blancos auraient manifesté leur intérêt pour les trois autres.

Le Guardian fournit désormais une nouvelle mise à jour importante sur la chasse aux transferts de Madrid. Ils écrivent que les 34 vainqueurs de la Liga sont les « favoris » pour signer Rudiger.

Des entretiens positifs auraient eu lieu avec l’Allemand et son agent. Cela signifie que Madrid prend de plus en plus confiance en la capture du défenseur central.

Chelsea est impatient de lier Rudiger à un nouvel accord. Cependant, ils refusent de répondre à ses demandes de 200 000 £ par semaine. Cela a vu les Bleus «ouvrir la porte» pour une sortie estivale.

Le rapport indique que la relation de Chelsea avec Rudiger est toujours amicale. Un accord pourrait encore être conclu pour le garder en Angleterre, bien que l’incertitude grandisse à mesure que nous nous rapprochons de la nouvelle année.

Madrid peut finaliser un accord de pré-contrat avec la star en janvier en vertu de l’arrêt Bosman.

Chelsea apprend le sort de la Ligue des champions

Pendant ce temps, Chelsea affrontera Lille en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Les hommes de Thomas Tuchel ont reçu Lille à la fois lors du tirage au sort défectueux et lors du nouveau tirage de lundi.

Ramsey ? Bellingham ? Trippier ? Six joueurs britanniques qui pourraient rentrer chez eux en janvier

Ce sera une épreuve délicate pour venir à bout des champions de France, même si les Bleus auraient pu faire pire.

Le Bayern, Madrid ou l’Ajax étaient leurs autres adversaires potentiels. Chelsea espère pouvoir atteindre les quarts de finale pour la deuxième année consécutive et continuer à défendre sa couronne.

LIRE LA SUITE: La star de Chelsea a mis en garde contre l’avenir et pourrait faire face au même traitement que Man Utd inadapté