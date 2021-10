Les favoris italiens pour triompher à domicile

Il est temps de faire quelques pronostics pour les finales de l’UEFA Nations League, le tournoi approche à grands pas. L’Italie, pays hôte, concourra pour le titre avec l’Espagne, la Belgique et la France.

Prédictions 2021 pour les finales de l’UEFA Nations League : Azzurri triomphera

Les favoris indiscutables de l’Italie

La première demi-finale est une rediffusion d’une à l’Euro, où l’Italie s’est imposée aux tirs au but. Cette fois, les Azzurri ont même l’avantage à domicile, donc une victoire semble probable. Il convient de noter que l’Italie a perdu des points à domicile contre la Bulgarie lors des qualifications pour la Coupe du monde, mais l’Espagne a perdu contre la Suède. L’Italie et l’Espagne sont au même niveau, mais en tant que championnes d’Europe en titre à domicile, l’Italie doit être considérée comme favorite.

Penalty Prowess donne un léger avantage à la Belgique

La Belgique et la France se sont rencontrées pour la dernière fois en demi-finale de la Coupe du monde 2018, où les Bleus ont gagné 1-0 dans une rencontre qui aurait pu aller dans les deux sens. Ils ont tous deux eu des campagnes Euro décevantes, même si perdre contre les futurs champions italiens est nettement plus pardonnable que de ne pas battre la Suisse en tant que championne du monde en titre. Le début des qualifications pour la Coupe du monde de la Belgique a été meilleur, mais le groupe français est un peu plus difficile et ils ont tendance à faire ce qu’il faut pour réussir plutôt que de marquer plusieurs buts et de gagner chaque match. La Belgique et la France sont à peu près égales, mais elles sont bonnes de différentes manières. Ces facteurs font d’une impasse l’issue la plus probable. La Belgique a un meilleur taux de conversion des pénalités et devrait être favorisée dans une fusillade hypothétique pour ces motifs.

La France terminera troisième

Avant de pronostiquer la finale, le play-off pour la troisième place n’est pas à négliger. La France est définitivement plus forte que l’Espagne sur le papier, mais leur historique de matchs indique qu’une rencontre rapprochée est probable. L’Espagne a récemment échoué à battre la Suède, la Suisse et la Pologne en 90 minutes. De plus, ils viennent de passer la Géorgie de justesse lors des qualifications pour la Coupe du monde. Mais dans le même temps, la France n’a pas pu battre l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine, sans parler de la Suisse qui les a éliminées de l’Euro. Un match nul est le résultat le plus probable. Le match pour la troisième place n’aura pas de prolongation, il ira donc directement aux tirs au but. La France a un meilleur taux de conversion des pénalités et devrait être favorisée dans une fusillade pour ces motifs.

L’Italie élargit son palmarès avec le titre de Ligue des Nations

Cette hypothétique finale serait une rediffusion d’un quart de finale de l’Euro 2020. Celui que l’Italie a remporté 2-1 sur sol neutre. Cette fois, les Azzurri ont même l’avantage à domicile, ils devraient donc être favorisés par rapport à la Belgique. Malgré le nombre impressionnant de buteurs prolifiques dans les deux équipes, cela ne garantit pas que de nombreux buts seront marqués. Une partie de la raison est qu’il s’agit d’une finale, ce qui signifie que les joueurs seront plus nerveux et s’étoufferont avec des opportunités qu’ils n’auraient pas normalement. Soyez moins disposé à prendre des risques, ce qui se traduit par un football sûr et assez ennuyeux, ou du moins un football qui ne donne pas beaucoup de buts. Néanmoins, l’Italie, hôte et championne d’Europe en titre, devrait finalement trouver le but de la victoire.

