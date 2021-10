Les favoris ont remporté la semaine 6, mais sont-ils surévalués cette semaine ?

Warren et Joe commencent par analyser si les favoris ou les outsiders ont gagné plus chaque semaine (1h00) avant de discuter de la façon dont l’augmentation des conversions en deux points modifie les chiffres clés du jeu (3h00). Ensuite, ils entrent dans les matchs phares de la semaine et décomposent les Chiefs-Titans (12h00), les Bengals-Ravens (26h00), les Patriots-Jets (35h00) et les Eagles-Raiders (1h01 : 00). De plus, découvrez les paris dont Warren doit dissuader Joe et une autre semaine de House’s Exotics.

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

S’abonner: Spotify