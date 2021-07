Les favoris, pour confirmer leur passage en Ligue des champions

27/07/2021 à 9h15 CEST

L’UEFA Champions League continue de viser ses six dernières places pour la saison 2021/22. Le dernier jour du deuxième tour a quelques équipes avec un certain parcours dans la compétition européenne maximale comme Malmö, Dinamo Zagreb, Legia ou Ferencvaros, qui partent favoris et avec un certain avantage au match aller.

Malmö s’est imposé 2-1 lors de la première mise contre le HJK, tandis que le Dinamo Zagreb (2-0), Legia (2-1 contre Flora) et Ferencvaros (2-0 contre Zalgiris) ont fait de même dans leurs centres respectifs.. Sauf surprise, les quatre équipes accèderont au troisième et dernier tour avant d’affronter les play-offs.

Au troisième tour, d’autres clubs comme le Spartak, le Benfica, Genk, le Shaktar, l’AS Monaco, le Slavia Prague et les Rangers attendent déjà., qui affrontera les 3 et 10 août prochains. Selon les équipes qui entrent en phase de groupes, les clubs Be & scedil; ikta & scedil;, Dinamo Kiev et Bruges, qui ont déjà leur ticket, sauront s’ils iront au pot 3 ou 4.

Beaucoup d’arôme espagnol

Jusqu’à présent, un total de 26 équipes sont connues sur les 32 qui composeront la phase de groupes : Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelone, Séville, Villarreal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Bayern, RB Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Inter Milan, AC Milan, Atalanta, Juventus, LOSC Lille, Paris Saint- Germain , Sporting CP, Porto, Zenit, Bruja, Dynamo Kiev, Ajax et Be & scedil;ikta & scedil;.

En ce qui concerne le football espagnol, Victoire de Villarreal en finale de la Ligue Europa a étendu la présence des équipes nationales à cinq, après quoi Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelone et Séville occupé les quatre places d’accès la saison dernière.