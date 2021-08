Les favoris, pour confirmer leur présence au dernier tour

08/10/2021 à 10:00 CEST

La phase de groupes de l’UEFA Champions League se rapproche de plus en plus. Les 22 équipes cherchant à accéder aux qualifications précédentes affrontent le match retour du troisième tour à la recherche d’une place pour le tour final qui donne accès à la phase de groupes. Les principaux favoris, dont l’AS Monaco, le Shakhtar, le Benfica et le PSV, ont fait leurs devoirs à l’aller et démarrent avec un avantage.

Les quatre meilleurs prétendants, qui sont du côté de la voie de la ligue, pourraient se rencontrer lors du tour final : L’AS Monaco de Niko Kovac affronterait le Shakhtar Donetsk, tandis que Benfica ferait de même contre le PSV si les pronostics se réalisent. De l’autre côté de la table, des équipes comme Salzbourg, Rangers, Olympiacos ou Dinamo Zagreb.

Les tours de qualification des derniers tours se joueront les 17/18 et 24/25 août et les vainqueurs des duels auront un accès direct à la phase de l’UEFA Champions League, qui débutera en septembre prochain et dont le tirage aura lieu le 26 août. Les perdants entreront automatiquement dans la phase de groupes de la Ligue Europa, qui sera tirée au sort un jour plus tard.

Monaco, Shakhtar, PSV et Benfica, les grands aspirants

Les quatre principaux noix de coco à partir du troisième tour, ils ont pris un butin précieux du match aller : L’AS Monaco a battu le Sparta Prague 0-2, le Shakhtar a fait de même contre Genk (1-2) et aussi Benfica contre le Spartak Moscou (0-2) et le PSV contre Midtylland (0-3).

Le reste des éliminatoires est plus équilibré, à l’exception de Malmö, qui a battu les Rangers (2-1) et Ferencvaros, qui a fait de même contre le Slavia Prague (2-0). Pour sa part, Salzbourg et Brondby attendent déjà leur confrontation au dernier tour, puisqu’ils ont accédé directement en tant que champions de leurs ligues respectives.