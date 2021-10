Les favoris pour remporter le ring lors de la saison 2021/22 en NBA

La saison 2021/22 est sur le point de commencer et la liste des favoris est plus importante que les autres années en raison de la grande accumulation de stars dans certaines franchises. Les Big Three sont un fléau qui provoque des super équipes comme Filets de Brooklyn et des équipes qui n’ont absolument rien dans leurs rangs comme le Orlando Magic ou le Oklahoma City Thunder. Voici les favoris pour remporter la NBA 2021/22 :

1. Les filets de Brooklyn

Les favoris clairs pour remporter le ring, non seulement à cause de leurs stars, mais à cause de leur grande profondeur sur le banc. Ils ont tout à gagner. Nous dirions qu’ils sont imbattables s’il n’y avait pas eu l’affaire Kyrie Irving. On verra ce qui lui arrive. Pourtant, avec Kevin Durant et James Harden en bonne santé, il leur sera difficile de perdre une série de sept matchs.

2. Lakers de Los Angeles

LeBron James et Anthony Davis et l’ajout de Russell Westbrook les ont placés dans le deuxième échelon du favoritisme pour remporter le titre. Ils ont une équipe d’experts, pleine de grands vétérans. Nous verrons s’ils sont capables de se rassembler et de devenir un bloc gagnant.

3. Milwaukee Bucks

La troisième marche du podium est pour les champions actuels, un Milwaukee Bucks qui a montré que dirigés par Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday, ils peuvent tout accomplir. On verra s’ils sont capables de défendre le titre.

4. Miami Heat

L’équipe qui s’est le mieux renforcée cet été, avec des joueurs prêts à se battre pour le ring comme Kyle Lowry ou PJ Tucker et avec un roster chargé de stars jeunes et vétérans qui ont déjà atteint la finale il y a deux ans.

5. Soleils Phénix

Son énorme saison dernière avec le développement sensationnel de ses jeunes talents et le bon travail de l’incombustible Chris Paul suggèrent que cette année, ils peuvent répéter les succès. Ils seront haut placés en Occident.