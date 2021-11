Les favoris pour signer Declan Rice nommés avec une star pour faire un choix minutieux

Declan Rice aurait livré à West Ham le plus cruel des coups de transfert au milieu des affirmations selon lesquelles il est enfin « prêt à partir » au milieu d’un intérêt important à l’été 2022.

Le riz suscite l’intérêt de Manchester United depuis longtemps. Les Hammers, cependant, n’ont naturellement aucun intérêt à vendre leur précieux atout.

De plus, le manager de Hammers, David Moyes, a évalué Rice à plus de 100 millions de livres sterling. Et ce prix demandé représenterait un énorme défi pour une pléthore de ses prétendants

Cependant, un rapport de 90min indique que Rice est désormais «prêt à partir». Le rapport indique également que Manchester City sont les favoris pour signer le milieu de terrain anglais.

De plus, Rice serait prêt à partir même si West Ham scelle une place parmi les quatre premiers et une place en Ligue des champions.

De plus, leurs demandes de transfert égales à un record britannique ne poseraient probablement pas de problème à City. En effet, l’équipe a dépensé cela pour Jack Grealish au cours de l’été et était apparemment également disposée à dépenser des frais similaires pour Harry Kane.

West Ham « ne gênera pas Rice » si une offre de 120 millions de livres sterling est faite pour lui. En effet, un déménagement à City serait une étape majeure dans la carrière de Rice.

Malgré la forme stellaire de West Ham cette saison, City est l’un des plus grands clubs du monde. De plus, Grealish a été prisé loin de son club d’enfance avec l’attrait du football de la Ligue des champions, ainsi qu’un coup en remportant la Premier League. Une attraction aussi attrayante que cela peut être difficile à laisser passer pour Rice.

Il reste à voir si City fera effectivement une offre pour Rice. La performance de Rodri contre Everton montre qu’ils n’ont pas vraiment besoin de se renforcer au milieu de terrain défensif. Cependant, ils peuvent fléchir leurs muscles financiers et montrer une fois de plus qu’ils peuvent signer à peu près n’importe qui dans le monde.

Chelsea serait également intéressé par Rice. De plus, les Londoniens sont un autre club qui pourrait assez facilement dépenser 100 millions de livres sterling et plus pour un milieu de terrain défensif. En tant que tel, West Ham pourrait ne pas être en mesure de conserver Rice plus longtemps.

Hammers désireux de signer un attaquant

West Ham n’a actuellement qu’un seul attaquant reconnu dans l’équipe, Michail Antonio. Si l’international jamaïcain subit une blessure, l’équipe pourrait en souffrir.

En tant que tels, les Hammers sont intéressés par un attaquant remplaçant, pour éviter que ce problème ne se produise.

Divock Origi est un joueur sur la liste restreinte. En effet, le Belge a marqué contre West Ham lors de la victoire 3-2 des Hammers contre Liverpool plus tôt dans le mois.

De plus, un but en seulement 16 minutes d’action en Premier League cette saison met en évidence la capacité d’Origi à être performant lorsqu’il est sollicité.

En effet, c’est un trait utile s’il devait être utilisé comme attaquant remplaçant, ne se voyant pas régulièrement offrir d’opportunités.