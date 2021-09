Les favoris se qualifient pour le tour du BBVA International Open à Valence

in

15/09/2021 à 21:46 CEST

Les Tournoi International Open BBVA de Valence, dirigé par Anabel Medina et Tennium, a commencé son tableau principal avec la deuxième journée de match après les débuts des joueurs de la phase précédente.

La deuxième journée s’est jouée avec 13 matches individuels entre le court central, un et deux, le jour le plus fréquenté en termes de rencontres au Sporting Club de Tenis.

Les favoris ont débuté avec des victoires complètes, avec Arantxa Rus vaincre Daniela Seguel, Martina Trevisan à Verónica Cepede ou Ane Mintegi à Olona Ghioroaie. A cette heure le match entre Aliona Bolsava et Diane Parry n’a pas encore commencé.

Pour leur part, les débuts des représentants valenciens ont été réglés avec Leyre Romero et Ángela Fita organisant toujours leurs matchs respectifs contre Irina Maria Bara et Dalma Galfi respectivement. Les résultats en direct peuvent être suivis sur le site officiel de l’ITF https://live.itftennis.com/en/live-scores/?tourkey=W-ITF-ESP-17A-2021.

Le tableau complet peut être consulté sur https://openinternacionalvalencia.com/wp-content/uploads/2021/09/MDS.pdf.

La vente des billets se poursuit avec des prix compris entre cinq et 25 euros via le lien https://www.enterticket.es/eventos/bbva-open-internacional-de-valencia-942241. Les BBVA International Open de Valence Il a le soutien de son principal sponsor, ce qui rend sa croissance possible avec le Conseil provincial de Valence, la Mairie de Valence, la Generalitat Valenciana, la Fondation Trinidad Alfonso, Volvo, Font Vella, Dormitienda, Sanitas ou Arroz Dacsa, entre autres.