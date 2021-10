Les fédérations nordiques de football s’opposent fermement à la Coupe du monde semestrielle

15/10/2021 à 17h25 CEST

Les fédérations de Suède, du Danemark, de Norvège, de Finlande, d’Islande et des îles Féroé s’opposent fermement à la tenue de la Coupe du monde tous les deux ans et ont assuré que si la majorité de la FIFA décide que ce sera comme ça « Ils envisageront d’autres actions et scénarios plus proches de leurs valeurs fondamentales que la proposition actuelle« .

Les six fédérations nordiques l’ont exprimé dans un communiqué, dans lequel elles ont affirmé que depuis que le congrès de la FIFA a approuvé en mai pour aborder sa viabilité, l’instance a tenté d’engager d’anciens joueurs pour soutenir son idée et qu’ils n’ont pas encore participé au dialogue. sur les changements qui « doivent être faits avec des accords entre les parties concernées et non dans la précipitation ».

Son rejet du projet de la FIFA est dû à l’impact qu’il aura sur des compétitions telles que l’Eurocup et la Coupe du monde féminine, qui seraient laissés à l’écart du public et des médias, car cela pourrait rendre impossible la poursuite de son modèle actuel. des tournois nationaux et des matchs des équipes nationales.

« Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les clubs libèrent des joueurs pour les Coupes du monde de football semestrielles si le programme des matchs n’est pas convenu par ceux qui doivent s’y conformer. Cela va cannibaliser le bon déroulement des tournois : les Coupes d’Europe masculines et féminines deviendront obsolètes si les coupes du monde de football biannuelles inutiles sont introduites », ont-ils déclaré.

Les six fédérations nordiques ont insisté sur le fait qu’elles travaillent pour un développement sain du football dans leur pays et dans le reste du monde et aussi qu’elles le feront avec « des amendements constructifs pour que le football s’épanouisse davantage dans d’autres régions », même si « cela ne devrait pas être au prix d’un développement réussi en Europe ».