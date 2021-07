Des documents judiciaires relatifs à l’inculpation d’un homme du nom de Fi Doung pour des crimes présumés liés aux événements survenus au Capitole des États-Unis le 6 janvier révèlent que la police métropolitaine de DC avait au moins un employé fédéral infiltré intégré à la foule pro-Trump avant et pendant le troubles civils au Capitole.

Des documents judiciaires du 30 juin relatifs à l’inculpation de Fi Doung, un homme appartenant à un « groupe sans nom et vaguement affilié d’individus partageant les mêmes idées » par rapport à un « groupe de milice connu situé dans le nord de la Virginie », révèlent que la police métropolitaine de DC avait un employé fédéral infiltré travaillant à DC le matin et avant les événements au Capitole le 6 janvier, en particulier à Freedom Plaza et dans le quartier du Capitole.

Le matin du 6 janvier 2021, FI DUONG et un de ses associés (ASSOCIÉ 1) se sont présentés à un employé infiltré du département de la police métropolitaine (MPD UCE) à proximité de Freedom Plaza, Washington, DC DUONG a demandé au MPD UCE s’il C’était une « patriote », ce à quoi le MPD UCE a répondu par l’affirmative et a posé la même question à DUONG. DUONG a répondu en prétendant être un « opérateur ».

Les documents révèlent que l’employé fédéral infiltré, décrit comme « MPD UCE » a interagi avec l’affilié du groupe patriote, y compris une autre personne décrite comme « ASSOCIÉ 1 ». L’employé fédéral infiltré s’est révélé être proche de la “zone restreinte” près du bâtiment du Capitole alors qu’il était pris d’assaut.

Plus tard dans l’après-midi, le MPD UCE a observé DUONG agenouillé près d’une clôture en marbre sur la terrasse ouest du bâtiment du Capitole des États-Unis, devant la ligne de policiers et l’échafaudage de construction qui étaient en place le 6 janvier 2021. L’emplacement où DUONG a été observé est connu pour se trouver dans ce qui était une zone restreinte le 6 janvier 2021. DUONG et le MPD UCE se sont échangés des salutations mais n’ont pas communiqué davantage. DUONG ne semblait pas interagir avec quelqu’un d’autre.

L’employé fédéral s’est ensuite lié d’amitié avec Duong au cours des semaines, incluant même une étude biblique chez Duong et apprenant que la famille de Duong avait fui le communisme de la Chine au Vietnam, et finalement en Amérique. L’agent du FBI qui a écrit les documents utilisés pour inculper Duong a affirmé que Duong avait l’intention de « prendre position » violemment en Virginie plutôt que de se déraciner au Texas. Cependant, il n’est pas clair si Duong a ouvertement suggéré la violence ou simplement une action politique. De plus, alors que Duong a admis à l’employé fédéral infiltré qu’il était entré dans le bâtiment du Capitole des États-Unis et avait remis une lettre, apparemment écrite comme une liste de griefs de la milice, il est ensuite parti rapidement.

Il s’agit de la première admission du gouvernement qu’un agent fédéral infiltré interagissait secrètement avec des groupes de patriotes avant les violences au Capitole le 6 janvier. Des questions concernant les informateurs et officiers fédéraux infiltrés ont été soulevées pour la première fois dans un rapport de Revolver News :

Au cours de l’année précédant le 1/6 et pendant le 1/6 lui-même, dans quelle mesure les trois principaux groupes de milices (les Oath Keepers, les Proud Boys et les Three Percenters) que le FBI, le DOJ, le Pentagone et les médias ont étiqueté le plus responsable de la planification et de l’exécution d’une attaque du Capitole sur 1/6 infiltré par des agences du gouvernement fédéral, ou des informateurs de ces agences ? Combien exactement d’agents d’infiltration fédéraux ou d’informateurs confidentiels étaient présents au Capitole ou au Capitole pendant le tristement célèbre « siège » et quels rôles ont-ils joué (simplement des informateurs passifs ou des instigateurs actifs) ? Enfin, de tous les co-conspirateurs non inculpés référencés dans les documents d’accusation des personnes inculpées de crimes le 1/6, combien ont travaillé comme informateur confidentiel ou comme agent infiltré pour le gouvernement fédéral (FBI, Army Counterintelligence, etc.) ?

Le fichier national peut maintenant confirmer de manière concluante qu’au moins un employé fédéral infiltré était présent ce jour-là et travaillait pour la police métropolitaine de DC.

À la suite de rapports explosifs de Revolver News concernant l’infiltration désormais confirmée par le gouvernement américain de groupes de patriotes avant les événements au Capitole des États-Unis le 6 janvier, National File a obtenu des images et des photos exclusives de l’assaut contre les portes du bâtiment du Capitole menant à la scène inaugurale, représentant des individus qui travaillaient potentiellement avec ou pour le FBI, la police locale ou les forces de l’ordre fédérales observant, incitant et participant à la violence.

Le Fichier national continuera de faire rapport sur une éventuelle implication fédérale dans l’incitation, la participation ou la documentation des troubles civils qui se sont produits le 6 janvier 2021, et pense que davantage de personnes potentiellement ou clairement liées au gouvernement fédéral seront révélées dans les prochains jours.