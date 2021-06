Les fédéraux ont essayé de me faire rejoindre leur “équipe” ⋆ .

L’influenceuse Patriot Julia Song a déclaré à NATIONAL FILE qu’un agent fédéral l’avait contactée par message direct sur Twitter pour l’amener à rejoindre leur “équipe”, vraisemblablement pour travailler contre les conservateurs. La chanson les a refusés. Song, un commentateur patriote qui est apparu sur One America News, veut que les autres conservateurs se méfient de la «portée excessive fédérale».

Song a déclaré à NATIONAL FILE que «votre intuition (à propos du gouvernement fédéral qui traque les patriotes) est juste. Au moins, c’est ce qui m’est arrivé” et a noté “Cet endroit (Twitter) grouille d’eux.”

« Ils m’ont demandé si j’envisageais de rejoindre leur équipe. J’ai dit non et c’était fini. Je ne sais pas si c’était une tentative unique ou si c’était une tentative généralisée », a déclaré Julia Song, notant que la demande avait eu lieu avant la manifestation du 6 janvier au Capitole.

Depuis la manifestation du 6 janvier au Capitole, les fédéraux se sont mobilisés contre les patriotes dans tout le pays. Une source a déclaré à NATIONAL FILE que «le FBI a rendu visite à des personnes influentes de la droite et leur a parlé. Voir qui ils peuvent renverser et qui ils peuvent soudoyer.

DOSSIER NATIONAL SIGNALÉ: Le livestreamer Anthime “Baked Alaska” Gionet a révélé lundi lors d’une interview avec Milo Yiannopoulos que des agents fédéraux avaient tenté de le forcer à coopérer avec leur persécution des accusés du 6 janvier en tirant parti de la menace d’un crime “d’entrave au Congrès” charge au-dessus de sa tête.

« J’ai franchi une porte ouverte [at the Capitol], et c’est fou parce qu’ils essaient de m’accuser d’intrusion et de conduite désordonnée », a déclaré Gionet. “Et maintenant, les autorités menacent de me gifler avec un crime si je ne coopère pas avec eux, et je ne suis même pas sûr de ce que cela signifie vraiment.”

« Donc, juste pour que je comprenne bien et que les gens comprennent chez eux, ils disent que si vous ne coopérez pas à l’enquête, ce qui signifie que vous ne devenez pas un informateur, ce qui signifie que vous ne donnez pas les noms des les gens avec qui vous étiez, ce qui signifie que vous ne les aidez pas à emprisonner d’autres partisans de Trump, qu’ils vont ajouter des accusations si vous ne coopérez pas ? » demanda Yiannopoulos.

