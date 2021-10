Les félicitations applaudies au Betis qui a “glissé” dans ce chapitre de “Le Prince de Bel-Air”

Nouvelles connexes

Des dizaines de séries familiales peuplaient les télévisions dans les années 1990. Des arrivées des Etats-Unis avec l’aide de l’essor des premières chaînes privées dans notre pays, toutes ont ravi petits et grands. Parents forcés, Choses autour de la maison, Les problèmes grandissent ou Le prince de Bel Air ne sont que quelques-uns des titres que nous avons gravés dans nos rétines et dont, sûrement, nous pourrions aussi fredonner la mélodie de leurs en-têtes.

Le dernier d’entre eux, avec lequel il est devenu célèbre dans le monde Will Smith, diffusé sur Antena 3 entre septembre 1990 et mai 1996. Il racontait l’histoire d’un garçon de Philadelphie que sa mère voulait garder à l’écart de la mauvaise compagnie en l’envoyant avec ses oncles millionnaires dans le quartier de Bel-Air, à Los Angeles, où il vécu entouré de luxe. Un total de 148 épisodes répartis en six saisons pour nous raconter ses aventures, mais aussi celles de ses proches et de son majordome Geoffrey.

Bien que depuis novembre 2020, on puisse la revoir sur des plateformes telles que HBO Max, ces jours-ci, la série est revenue sur le devant de la scène grâce au fragment qu’un tweeter a partagé dans lequel une phrase surprenante est parfaitement entendue de la bouche du protagoniste ou plutôt son doubleur, l’acteur Iván Muelas. La licence qui est prise a captivé des milliers de personnes sur le réseau social.

“Vivre le Betis”

Comme s’il était le garçon sévillan qui a sauté le protocole lors du mariage de son oncle, après le générique, vous pouvez clairement entendre un “Vive le Betis, qui est en Première Division”, un clin d’œil qui correspondait à un « olé » ultérieur haranguant le Real Betis Balompié :

Rien, je viens de me souvenir d’un autre moment glorieux de notre doublage national : Quand Iván Muelas a glissé un “VIVA ER BETIS, C’EST EN PREMIER” juste à la fin d’un chapitre de “Le Prince de Bel-Air”. Will Smith étant du Betis, mais quel fantasme c’est. pic.twitter.com/mvEwgKMKVj – Chucki (@chuckiclampy) 24 septembre 2021

Les réactions se comptent par milliers sur Twitter, mais l’une d’entre elles fournit plus d’informations à ce sujet. Il est également écrit par l’acteur José Manuel Seda, expliquant que derrière le génie de Muelas il y avait aussi “la créativité du directeur vocal de la série, Francis Dumont, un mec super bandant qui a mis beaucoup de boudin noir, avec qui j’ai eu le plaisir de doubler et qui m’a raconté cette anecdote, et qu’au final il a fini par vivre à Séville” :

Des informations de service. Cela était dû à la créativité du réalisateur de doublage de la série Francis Dumont, un mec super bandant qui mettait beaucoup de boudin noir, avec qui j’ai eu le plaisir de doubler et qui m’a raconté cette anecdote, et qu’au final j’ai fini jusqu’à vivre à Séville. – José Manuel Seda (@josemanuelseda) 25 septembre 2021

De plus, un autre tweeter a ajouté une deuxième vidéo dans laquelle de nombreux autres hochements de tête du doublage sont résumés, pas seulement de Will Smith :

Ces doublages étaient très forts https://t.co/d7dkRfQ9oQ – Marta 🧘🏻‍♀️ (@martafsj) 24 septembre 2021

Maintenant, à l’ère des versions originales, il ne fait pas de mal de prendre conscience du génie qui nous manque avec les excellents acteurs et actrices de doublage en Espagne.

Suivez les sujets qui vous intéressent