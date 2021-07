Les félicitations d’Antonela, un appel de Maracana et la célébration chez Messi

11/07/2021 à 13:53 CEST

Une fois le match terminé, alors que les nerfs étaient épuisés et que Messi avait déjà sa médaille tant attendue autour du cou, l’Argentin a appelé Antonela pour le célébrer avec elle et ses enfants. De cette façon, La belle photo du « 10 » a été vue en train de passer un appel vidéo à « la maison » montrant le métal obtenu. “Cirooo regarde”, dit-il au mineur en agitant avec euphorie et en embrassant l’or.

“Où es-tu?” Léo a demandé à sa femme de la pelouse du Maracanã, avant de dire au revoir avec un affectueux : “Je t’aime”.

Puis ce fut au tour d’Antonela qui, comme beaucoup d’autres, comme son père, à part bien sûr ses coéquipiers et anciens coéquipiers, lui dédiait un joli post sur Instagram : “WE ARE CHAMPIONS !!!!!! VAMOOOOS ARGENTINA !! Venez sur mon amour, allez !!! Ce que tu as rêvé çaooo pour Diosss enfin ça t’a été donné! Comme vous le méritez, et deux coeurs, j’ai hâte de vous voir et de célébrer ensemble !!!!!!!”, a écrit sa femme à côté de la photo désormais mythique sur laquelle Léo est vu dans les airs maintenu par son compagnons.

Mais cela ne s’est pas arrêté là, puisque dans un deuxième post, sa femme a enregistré leurs 3 enfants, tous vêtus de la chemise albiceleste, sauter et chanter une chanson en soutien à l’équipe nationale : “Vamoos, Vamoos, Argentinaa”.

Thiago, Mateo et Ciro ont célébré la victoire de leur père et de l’équipe nationale avec cette chanson | sport