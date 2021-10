Les félicitations de Rafa Nadal à un grand-père galicien qui fête ses 90 ans et conquiert l’Espagne

Nouvelles connexes

Le joueur de tennis Rafael Nadal a encore une fois montré qu’il était génial sur et en dehors de la piste répondant à la demande d’une jeune galicienne qui souhaitait surprendre son grand-père pour ses 90 ans. O Parrallo, comme on appelle le nonagénaire, est un voisin populaire de la ville de Carnota, la Corogne, qui s’est déclaré fan numéro un du Manacorí, qu’il suit depuis le début de sa carrière.

Nadal, qui se remet actuellement d’une blessure au pied gauche et reprend l’entraînement à Majorque pour arriver en pleine forme à l’Open d’Australie qui se tiendra en janvier prochain, a soutenu la proposition selon laquelle la petite-fille d’O Parrallo, Pilar León, formulée via son compte Twitter le 4 octobre.

La jeune femme a demandé au joueur de tennis de féliciter son grand-père et a demandé la diffusion du message pour qu’il lui parvienne. « Bonjour, Rafael Nadal, la personne que vous voyez dans la vidéo est mon grand-père, O Parrallo, il aura 90 ans le 20 octobre. Il vous admire ! Et le plus beau cadeau que la vie puisse lui faire, c’est de le féliciter dans une vidéo. Merci beaucoup », a écrit cette petite-fille galicienne :

Salut @RafaelNadal ! La personne que vous voyez dans la vidéo est mon grand-père « O Parrallo », il aura 90 ans le 20 octobre. vous admire ! Et le plus beau cadeau que la vie puisse lui faire, c’est de le féliciter dans une vidéo. Merci beaucoup! pic.twitter.com/C6pYVrx9yT – Pilar Leon (@pilarleon007) 4 octobre 2021

Le message est devenu viral grâce à des marques telles que Pescanova ou des journalistes tels que Paloma del Río, qui ont mentionné Nadal comme allant de soi. Ainsi, une demande qui aurait pu se perdre dans l’océan des réseaux, s’est épanouie dans un message émouvant qui a vu le jour ces jours-ci. Coïncidant avec l’anniversaire d’O Parrallo, sa petite-fille s’est propagée les images dans lesquelles son grand-père voit enfin la vidéo que son idole lui a envoyée.

« Éternellement reconnaissant à Rafael Nadal et à vous tous qui avez contribué à rendre son 90e anniversaire inoubliable », a écrit Pilar, s’excusant de ne pas avoir publié la vidéo de la joueuse de tennis, qu’elle a préféré laisser « en privé ». La réaction de son grand-père, en revanche, nous avons pu la voir nous exciter tous autant que lui :

Éternellement reconnaissant à @RafaelNadal et à tous ceux qui ont contribué à rendre son 90e anniversaire inoubliable. J’espère que vous comprenez que je vais laisser la vidéo en privé. Je vous montre sa réaction. De hoxe nonne et Parrallito !! ♥ ️ pic.twitter.com/2OoBOugRHI – Pilar Leon (@pilarleon007) 20 octobre 2021

La réaction a été unanime sur le réseau social, où des centaines de tweeters ont attiré l’attention sur l’excitation de la réaction du grand-père et ont également révélé l’humanité du joueur de tennis espagnol:

Merveille de personne! Félicitations à une autre personne merveilleuse! 😍😍😘 Parrallo encore de nombreuses années !! Que je dois aller te rencontrer à Carnota !! – Maria Aldecoa (@ainhoald) 20 octobre 2021

Que c’est beau! C’est ce qui rend les vrais mythes sportifs vraiment formidables. Très grand Rafa et ton grand-père. Toutes mes félicitations à lui de ma part et puissiez-vous profiter de sa compagnie pendant encore de nombreuses années ! – Sussie Q (@ SussieQ76499917) 21 octobre 2021

Comme il en coûte peu pour rendre une personne heureuse. Et comme ça coûte peu, peu importe à quel point tu es célèbre, perdre une minute à donner à cet homme l’une des plus grandes joies de sa vie 🤗🤗🤗 GRAND RAFA 👍👍👍 – Ramon (@ RamonVidal1952) 21 octobre 2021

Tout d’abord… félicite ton grand-père, en le regardant tu peux voir un homme bien

Félicitations d’être votre petite-fille et d’avoir réalisé votre rêve, cela a été très émouvant

Et de Nadal… chacun reste pour ce qu’il est 💫🌍 – Julia (@para_Julia) 21 octobre 2021

Voir votre grand-père est très excitant mais vous écouter n’est pas un euphémisme. Quelle fierté et quelle beauté de pouvoir avoir cette relation avec votre grand-père et qu’à 90 ans vous continuez à vous amuser. Prenez bien soin de vous et félicitations à vous deux ! 😭❤️ – Luz CoruñizingNós (@luz_muinos) 22 octobre 2021

De là, félicitez également O Parrallo et lui souhaite encore de nombreuses années.

Suivez les sujets qui vous intéressent